Iniziati i lavori per la ristrutturazione della palestra Tenda

Bronte – L’atteso giorno dell’inizio dei lavori di ristrutturazione della “Palestra tenda” sita all’interno del plesso scolastico della scuola media “Castiglione”, è arrivato.

Alla presenza del sindaco, Pino Firrarello, di buona parte della Giunta municipale, del responsabile del settore Lavori pubblico dell’Ufficio tecnico, ing. Salvatore Caudullo e della dirigente dell’istituto la professoressa Maria Magaraci, sono stati consegnati, all’impresa che si è aggiudicata l’appalto, i lavori di ristrutturazione della Palestra tenda.

“Questa non è una palestra qualsiasi per la città di Bronte. – spiega il sindaco Pino Firrarello – Si tratta di una palestra che è al servizio della scuola media e contemporaneamente della città.

Ma non solo. In questa palestra, prima che si costruisse il palazzetto dello sport, disputava le gare la gloriosa “Aquila volley”. Chiunque a Bronte si sia, anche per un solo attimo, appassionato per la pallavolo, ricorda le mitiche imprese dei pallavolisti brontesi.

Purtroppo – spiega il sindaco – essendo coperta con un telone che, pur robusto, è soggetto a deterioramento, con gli anni è diventata impraticabile, anche perché oggi sono giustamente più stringenti le norme che bisogna osservare per far partecipare il pubblico alle gare che si svolgono in una palestra coperta come questa. Ed allora, – ribadisce – grazie ai fondi che l’Ufficio tecnico del Comune aveva richiesto partecipando dei bandi “Pon per la Scuola”, ovvero i “Programmi Operativi Nazionali” finanziati dalla Commissione europea, siamo riusciti a ristrutturare questo impianto e metterlo a disposizione della Scuola media e della Città”.

“Non rifaremo soltanto il telone – aggiunge l’assessore Maria De Luca – ma anche gli impianti ed i servizi igienici, mettendo a norma le tribunette e le uscite. Realizzeremo, infatti, – continua – una seconda via di fuga da via Carneade, realizzando un ingresso indipendente dall’Istituto scolastico.

Questo ci permetterà di mettere la palestra a disposizione dei cittadini nel pomeriggio o nelle giornate non frequentate dagli studenti. Ovviamente questi lavori – aggiunge – completano tutta una serie di interventi realizzati nella scuola media Castiglione che hanno visto realizzare il cappotto termico, i servizi in quasi tutto l’istituto, gli impianti fotovoltaici e altri campetti gioco.

L’impresa – conclude l’assessore De Luca – si è impegnata a completare l’opera prima dell’inizio del nuovo anno scolastico”.

Com. Stam. + foto

Palestra tenda Scuola media Castiglione