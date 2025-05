Iniziativa del Sindaco Tranchida sugli ATEM

Oggi il Sindaco Giacomo Tranchida ha scritto al presidente del Libero Consorzio Comunale, Salvatore Quinci, al fine di esaminare l’iter necessario per una corretta impostazione della creazione dell’Atem e delle conseguenziali procedure di gara secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

L’ATEM (Ambito Territoriale di Distribuzione del Gas Naturale) è fondamentale per i comuni perché definisce i criteri per la gestione della distribuzione del gas metano, garantendo un servizio efficiente e a prezzi accessibili.

“La costituzione dell’Atem rappresenta un’opportunità per tutto il territorio provinciale in quanto sarà possibile, oltre che modernizzare le reti attuali, prevedere le loro espansioni o la realizzazione di nuovi impianti, dando dunque la possibilità a più cittadini di poter diventare utenti – commenta il Sindaco Giacomo Tranchida. Nella considerazione che si tratta di un progetto di portata provinciale, al fine di dare avvio alla procedura, abbiamo chiesto la collaborazione alla Provincia per l’istituzione di un tavolo con tutti i Sindaci del territorio. Ringrazio l’esperto architetto GianniMauro per l’approfondimento ed il supporto verso una prospettiva vantaggiosa, tanto per i cittadini quanto per i Comuni e l’ambito provinciale d’interesse. Confido in una pronta re-azione dei Comuni e del LCC di Trapani”.

Le gare d’ATEM permettono ai comuni di:

• Scegliere il gestore più efficiente: Questo porta a un servizio di distribuzione più affidabile e a prezzi più vantaggiosi per gli utenti.

• Incentivare l’efficientamento energetico: Le gare possono prevedere che il gestore implementi interventi di risparmio energetico, contribuendo alla riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2.

• Generare introiti: Alcuni comuni possono optare per alienare le reti di distribuzione e ricevere un canone annuale dal gestore, aumentando le proprie entrate.

• Importanza per il territorio:

L’ATEM contribuisce a garantire che il servizio di distribuzione del gas naturale sia disponibile per tutti i residenti e le attività economiche all’interno del territorio. Inoltre, le gare d’ATEM possono incentivare la realizzazione di progetti di sviluppo locale, come la realizzazione di infrastrutture per il gas naturale o la promozione di energie rinnovabili.

• Contributo all’economia locale:

La gestione efficiente della distribuzione del gas naturale può contribuire a mantenere i costi delle bollette al minimo, rendendo più competitivi i territori e attrattivi per le imprese. Inoltre, le gare d’ATEM possono generare un impulso economico importante per i comuni, grazie ai lavori di manutenzione, ampliamento e miglioramento delle reti di distribuzione.

Giacomo Tranchida, Sindaco di Trapani

