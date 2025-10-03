Iniziative di sensibilizzazione per la riduzione dei pesi degli zaini scolastici

È stata diramata stamani una nota condivisa dagli assessori alla pubblica istruzione Aristide Tamajo e dall’assessore alla sanità e alle politiche giovanili Fabrizio Ferrandelli in merito al peso degli zaini scolastici, in particolare i due assessorati hanno raccolto l’appello di studenti e famiglie circa la necessità di impegnare i dirigenti scolastici ed il loro corpo docente a trovare politiche condivise che possano ridurre il peso di cui ogni giorno si fanno carico i ragazzi e che spesso diventa causa di disturbi posturali oltre che di grande fatica. Nella fattispecie vengono citate le disposizioni ministeriali e riferimenti normativi che su tale tema sono stati già pronunciati e si chiede, nell’autonomia delle proprie attività, di farsene carico.

” È un segnale di attenzione nei riguardi delle nuove generazioni, grazie infatti all’utilizzo dei dispositivi informatici e quindi della possibilità di poter scaricare in formato elettronico i testi, i manuali cartacei possono restare custoditi a casa o in classe. Con l’utilizzo della didattica digitale e l’organizzazione dello zaino condiviso con il compagno di banco, si può addivenire alla salvaguardia e tutela della salute pubblica” così l’assessore Fabrizio Ferrandelli

Nota allegata