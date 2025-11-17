Iniziato l’iter per adottare il PUG

Bronte – Avviata la rivoluzione urbanistica. La Giunta municipale, guidata dal sindaco Pino Firrarello, ha approvato l’atto di indirizzo per l’avvio degli atti necessari ad approvare il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG).

Il provvedimento, dichiarato immediatamente esecutivo, segna l’inizio formale della sostituzione dell’attuale Piano regolatore generale del 2015, come impone la legge regionale.

Che il momento sia importante lo si capisce dal fatto che il Pug non è un mero aggiornamento del vecchio Piano, ma un nuovo strumento di pianificazione che richiede procedure e contenuti tecnici radicalmente diversi.

Il processo di redazione sarà coordinato dal geometra Nino Saitta, responsabile dell’Area urbanistica del Comune, ed oltre ai tradizionali studi come quello geologico, agricolo forestale, demografico e socio-economico, prevede una ampia partecipazione dei cittadini.

Il Rup, infatti, dovrà pubblicare un avviso di avvio, specificando le modalità con cui cittadini, associazioni, categorie professionali e operatori potranno avanzare proposte e suggerimenti, eventualmente anche attraverso la costituzione di un forum di consultazione.

Appena pronto il Pug sarà sottoposto alla “Presa d’Atto” del Consiglio Comunale e successivamente pubblicato per 60 giorni, per consentire la presentazione di osservazioni.

L’intero iter si concluderà con l’approvazione definitiva da parte del Consiglio comunale.

“Il precedente Prg – afferma il sindaco Firrarello – primo di questa città che ho fatto approvare nel 2015, ormai ha esaurito la sua efficacia. Nel rispetto della legge quindi abbiamo agito con massima celerità e responsabilità.

Invito – ha continuato – fin da ora i cittadini, le associazioni, gli operatori economici e gli ordini professionali a prendere parte attivamente a questo dibattito cruciale, avanzando proposte e suggerimenti. È attraverso la concertazione e la condivisione delle strategie che potremo giungere all’approvazione di uno strumento moderno, solido e duraturo, capace di guidare uno sviluppo equilibrato e sostenibile per Bronte”.

