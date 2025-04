Inizio “d’argento” per Paolo Segantini: secondo assoluto al Rally Biancoazzurro

Il pilota aretino, insieme a Matteo Innocenti, ha conquistato un nuovo podio nella gara in cima alle sue preferenze con un finale d’attacco, palesando un ottimo feeling con la VolksWagen Polo R5 di Roger Tuning.

E’ stato un avvio di lega pregiata e di sensazioni forti, quello di Paolo Segantini in questo duemilaventicinque, con un secondo posto assoluto di forza al 24° Rally “Biancoazzurro”, ottenuto nel fine settimana passato al volante della VolksWagen Polo R5 di Roger Tuning e con al fianco Matteo Innocenti.

Una gara, quella sammarinese, avversata dalla pioggia, che ha spesso messo in crisi gli equipaggi ma con la quale Segantini ha trovato invece la quadra giusta per inanellare un risultato da incorniciare, con un finale da cardiopalma e tutto d’attacco. Avviata la competizione in quarta posizione, Segantini si era quindi portato al secondo posto nella fase centrale della gara, per poi retrocedere al terzo posto con la penultima prova speciale, perdendo circa 5” causa la vettura spenta allo start dell’impegno.

Poi, una strategia perfetta operata insieme alla squadra con la scelta degli pneumatici Michelin che non usava da anni ma che ha ritrovato con ampia soddisfazione, ha portato il portacolori della Scuderia Promoservice a firmare di forza il miglior tempo assoluto sull’ultima prova sotto il diluvio, di fatto tornando alle spalle del leader, il teramano “Dedo”, pilota esperto e di lungo corso.

Dunque, il Rally “Biancoazzurro”, che ha da tempo un posto particolare nel cuore di Segantini, ha regalato il terzo podio in cinque partecipazioni e stavolta con un retrogusto davvero forte, alla seconda esperienza con la vettura tedesca, la quale sarà la compagna della stagione. Stagione che proseguirà al “Valdinievole” a fine giugno.

PAOLO SEGANTINI: “Una grande soddisfazione, al di là del secondo posto, ma perché abbiamo corso in condizioni difficili contro avversari di alto livello e soprattutto con una progressione di prestazioni e sensazioni alla guida della Polo, una macchina fantastica. Dopo molti anni ho riprovato le Michelin, mi sono trovato davvero bene, soprattutto con l’acqua e la squadra ci ha dato il sostegno giusto e preciso per puntare in alto. Una gara indimenticabile, un secondo posto che equivale ad una vittoria e devo ringraziare il mio copilota Matteo che mi dà sempre le dritte giuste, Roger Tuning, semplicemente fantastici per quello che ci hanno messo a disposizione ed anche la Promoservice, la 2emme e la Motorsport Promotion per il supporto. Che dire, abbiamo iniziato bene la stagione, auspico che la passione dei nostri partner nel sostenerci sia stata per adesso ripagata”.

IN ALLEGATO: Segantini-Innocenti in azione (Christian Bolognese)

#Rally #motorsport #Paolo Segantini #MatteoInnocenti #SegantiniInnocenti #tarmac #asfalto

