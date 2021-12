Innovazione e ricerca in Sicilia – Rettore Midiri: “Università struttura portante di nuove strategie per lo sviluppo”

“Siamo in un momento storico importantissimo, l’arrivo di ingenti risorse ci impone la massima attenzione e la massima collaborazione per contribuire insieme ad una nuova strategia regionale che vede l’Università come struttura portante di incontro, di ascolto e con le necessarie competenze e conoscenze per conseguire rilevanti risultati –

ha commentato il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, prof. Massimo Midiri, al seminario ‘Innovazione e ricerca in Sicilia. Disegnare le politiche’ che si è tenuto al Complesso Monumentale dello Steri, sede del Rettorato, in cui sono intervenuti l’Assessore regionale per le Attività Produttive Turano, l’Assessore regionale per l’Istruzione e la Formazione Professionale Lagalla, i Rettori delle Università siciliane e i rappresentanti di numerose realtà del mondo dell’innovazione e della ricerca – Lo Steri è sicuramente l’ambiente adatto per accogliere il primo confronto tra i soggetti che guideranno lo sviluppo facendo rete, lavorando in maniera sinergica e creando un ecosistema in cui i numerosi attori saranno fortemente interconnessi per realizzare obiettivi a lungo termine e concorrere allo sviluppo della Sicilia.”

