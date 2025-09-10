Innovazione e servizi per la comunità studentesca UniPa lancia la nuova Student Card con Crédit Agricole Italia

Palermo. È stata presentata questa mattina nella Sala Carapezza dello Steri, in piazza Marina, la nuova Student Card UniPa, frutto della collaborazione tra l’Università degli Studi di Palermo e Crédit Agricole Italia.

La carta multiservizi unisce le funzioni di badge universitario e carta di pagamento digitale. È completamente gratuita, senza costi di attivazione né canoni mensili e potrà essere richiesta anche dal personale UniPa.

La Student Card consentirà di saldare i contributi, ricevere rimborsi e borse di studio, effettuare bonifici, fare acquisti online e nei negozi, prelevare contante e domiciliare le utenze. Sarà inoltre lo strumento di accesso ai servizi e alle strutture dell’Ateneo e rappresenterà un passaporto per sconti e agevolazioni riservati alla comunità accademica.

In questa direzione, il primo accordo già operativo è quello con Confcommercio Palermo, che mette a disposizione delle studentesse e degli studenti UniPa una rete di esercenti convenzionati – dall’ottica alla ristorazione, dallo sport all’elettronica – con vantaggi e tariffe dedicate. Si tratta del primo passo di un percorso più ampio, che nei prossimi mesi vedrà l’attivazione di ulteriori convenzioni e agevolazioni esclusive per la comunità studentesca.

A ricevere per prime la Student Card saranno circa 13.000 matricole; successivamente la distribuzione proseguirà con tutti gli altri iscritti.

“La Student Card – ha dichiarato il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri – rappresenta una risposta alle esigenze dei nostri studenti, sempre più orientati alla semplificazione e all’innovazione. È la testimonianza della nostra volontà di accompagnare i giovani nel loro percorso, rendendo la vita universitaria più vicina ai loro bisogni”.

“Il nostro obiettivo – ha sottolineato il direttore generale, Antonio Sorce – è rendere l’Università un luogo non solo di formazione e ricerca, ma anche di servizi efficienti e accessibili. Con la Student Card UniPa offriamo un unico strumento capace di racchiudere funzioni accademiche, possibilità di pagamento digitale e convenzioni dedicate”.

La Student Card UniPa si inserisce nell’accordo quinquennale siglato con Crédit Agricole Italia, che gestisce il servizio di tesoreria universitaria, rafforzando la collaborazione tra Ateneo e istituto bancario per garantire agli studenti strumenti innovativi e nuove opportunità.

“L’accordo con l’Università di Palermo per la Student Card – ha dichiarato il vicedirettore generale di Crédit Agricole Italia, Vittorio Ratto – è una testimonianza tangibile dell’impegno di Crédit Agricole Italia verso i giovani e il territorio. Questa carta multifunzione è uno strumento finanziario e anche un vero e proprio passaporto pensato per facilitare la vita accademica e quotidiana degli studenti. Siamo convinti che investire nel futuro dei ragazzi rappresenti un modo efficace per contribuire allo sviluppo sostenibile della comunità.”

“Creiamo un ponte – ha sottolineato la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio – tra gli operatori economici e la comunità accademica, non solo studenti ma anche docenti e personale amministrativo. Confcommercio metterà a disposizione una rete diffusa di attività commerciali che accoglieranno i possessori della card con sconti e agevolazioni: per il mondo universitario è un’opportunità di risparmio e di integrazione con il tessuto urbano e produttivo; per il commercio locale, è un’occasione per promuovere le proprie attività, fidelizzare nuovi clienti e rafforzare la propria presenza. Student Card UniPa rappresenterà un modello capace di creare un impatto positivo”.

All’incontro sono intervenuti anche Enrico Napoli, prorettore vicario dell’Università degli Studi di Palermo, Valerio Bottazzoli, responsabile Retail e Crescita di Crédit Agricole Italia e Fabio Gioia, vicepresidente vicario di Confcommercio Palermo, che hanno sottolineato l’importanza di un progetto innovativo capace di mettere al centro i giovani e il loro futuro.

Erano inoltre presenti i rappresentanti degli studenti eletti negli organi collegiali di Ateneo: Ettore Bellante, Andrea Ceraulo, Irene Cianciolo, Bruno Cucinella, Martina Gennusa che hanno dato il loro plauso all’iniziativa e si sono messi a disposizione per incrementare e migliorare i servizi offerti dalla carta, riconoscendone il valore concreto per la comunità studentesca.

Com. Stam. + foto