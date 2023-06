Innsbruck diventa la capitale dell’arrampicata. Coppa del Mondo Boulder e Lead, Coppa Europa Speed

Gli specialisti di Boulder affrontano l’ultima tappa di Coppa del Mondo e gli arrampicatori di Lead danno il via alla nuova stagione 6 velocisti azzurri pronti per la Coppa Europa Speed odierna

Comincia oggi una settimana intensissima per l’arrampicata sportiva: per sette giorni (dal 12 al 18 giugno 2023), quattro competizioni internazionali saranno in programma a Innsbruck, radunando nel Kletterzentrum il Gotha mondiale dell’arrampicata. Più di 400 atleti provenienti da oltre 30 nazioni si contenderanno ancora una volta il prestigioso podio di Innsbruck-Tirolo nelle discipline Boulder, Lead e Paraclimbing in Coppa del Mondo.

Inoltre in data odierna si svolgerà l’adrenalinica sfida di velocità per la terza tappa di Coppa Europa Speed, dopo la tappa polacca di Tarnow e quella spagnola di Liébana.

Sofia Bellesini (Vertik Area Dolomiti ASD) e Marco Rontini (Centro Sportivo Esercito) sono reduci dagli entusiasmanti Campionati Europei Giovanili di Duisburg, e sicuramente trarranno energia da questa esperienza assieme all’aspirazione a migliorarsi. Erica Piscopo (ASD Carchidio Strocchi), e Luca Robbiati (Stone Age ASD), che hanno disputato a maggio la finale di Coppa Italia Speed, punteranno a farsi valere in campo internazionale, così come Andrea Bortolotto (Milanoarrampicata ASD), e il “veterano” Gian Luca Zodda (Centro Sportivo Esercito).

La gara avrà inizio alle ore 19.00 con le qualifiche prima femminili e poi maschili e alle ore 20,15 tutti pronti per le finali al cardiopalma.

L’appuntamento austriaco di Coppa del Mondo è particolarmente speciale perché rappresenta il passaggio di testimone fra l’ultima tappa di Coppa del Mondo Boulder e la prima Coppa del Mondo Lead della stagione. Saranno presenti vere e proprie leggende viventi dell’arrampicata, tra cui la campionessa olimpica slovena Janja Garnbret, l’inarrestabile americana Natalia Grossman, il tre volte campione del mondo Lead Adam Ondra e il “padrone di casa” Jakob Schubert, bronzo olimpico, nonché tre volte campione del mondo Lead.

Essendo l’ultima prova di Boulder della stagione si può cominciare a fare pronostici sulla vittoria finale del titolo di specialità: si prevede un appassionante testa a testa fra il ventenne coreano Dohyun Lee (oro nella tappa di Praga e argento a Bressanone), il ventiseienne giapponese Tomoa Narasaki (vincitore della tappa di Salt Lake City e argento a Seul, trionfatore nella Coppa del Mondo 2019 e 6° nel 2021) e il diciannovenne francese Mejdi Schalck (che ha collezionato un oro ad Hachioji, oro a Seul, bronzo a Praga e 5° nel ranking di Coppa del Mondo 2021).

Anche in campo femminile è tutto ancora in gioco fra la campionessa americana Natalia Grossman (trionfatrice della Coppa di specialità nel 2021, oro nella tappa di Salt Lake City e in quella di Bressanone), la fenomenale diciottenne francese Oriane Bertone (oro a Praga, argento sia a Salt Lake City che a Seul, vincitrice dei campionati Europei Giovanili e dei Mondiali Giovanili nel 2019, terza in coppa del Mondo 2021), l’americana Brooke Raboutou (oro nella tappa di Hachioji, bronzo a Seul e a Salt Lake City, vincitrice di innumerevoli medaglie dal 2019 ad oggi) e la ventiseienne giapponese Miho Nonaka (oro nella tappa di Seul, argento in combinata alle Olimpiadi di Tokyo 2020, campionessa dei World Games del 2022).

Confidiamo in buoni piazzamenti anche per i nostri azzurri, desiderosi di realizzare una prova convincente, dopo la tappa casalinga di Bressanone dove non sono riusciti ad agguantare i piazzamenti che auspicavano. Uno sguardo speciale andrà alla prestazione della vicecampionessa mondiale del 2021 Camilla Moroni (Fiamme Oro Moena).

Gli azzurri Filip Schenk, Laura Rogora e Camilla Moroni (tutti e tre di Fiamme Oro Moena) competeranno in entrambe le specialità. Mentre gareggeranno esclusivamente nel Boulder Gabriele Moroni (ASD Kundalini), Giulia Medici (Sport Promotion), Leonie Hofer (Sektion Passeier Des AVS) e Miriam Fogu (ASD Arrampicata Libera).

Per l’esordio della coppa del Mondo Lead la nazionale italiana ripone grandi speranze in Laura Rogora, che nel ranking 2022 si era piazzata quarta e nel 2021 terza. L’anno scorso aveva conquistato l’oro ad Arco e l’argento a Chamonix. Nel 2021 la Nazionale maschile aveva visto Stefano Ghisolfi laurearsi campione del mondo, dopo essere stato vicecampione nel 2018.

Confidiamo che i nostri climbers da combinata e gli altri convocati per la Lead, ovvero Giorgio Bendazzoli (El Maneton Schio), Giorgia Tesio (Centro Sportivo Esercito), Michael Piccolruaz, e Claudia Ghisolfi (Fiamme Oro Moena), Marcello Bombardi e Giorgio Tomatis (Centro Sportivo Esercito), sappiano seguire le orme dei loro predecessori e tenere alto il nome del tricolore.

Mercoledì 14 giugno partiranno le qualifiche femminili Boulder alle ore 9.00, e le semifinali femminili si terranno a partire dalle ore 19.30.

Giovedì 15 alle ore 9.00 sarà la volta delle qualifiche maschili, e alle 19.30 si svolgerà l’attesissima finale femminile.

Venerdì 16 si terranno le semifinali maschili alle ore 13.00 e la competizione Boulder avrà la sua degna conclusione a partire dalle ore 19.30 con l’emozionante finale maschile.

La giornata di sabato 17 sarà dedicata interamente alla Lead: a partire dalle ore 8.00 si svolgeranno le qualifiche maschili e femminili, dalle ore 19.00 le semifinali stabiliranno atleti e atlete che si affronteranno domenica 18 alle 19.30 nella finale femminile e alle 20,30 nella finale maschile. Come sempre sarà possibile seguire la competizione su Eurosport.

Com. Stam. + foto