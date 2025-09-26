INPGI, sussidi per giornalistə per l’accesso ai Collegi di Merito

L’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani Giovanni Amendola (INPGI) ha pubblicato un bando per sostenere l’accesso ai Collegi Universitari di Merito riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR). Il provvedimento punta a valorizzare il merito e a fornire un aiuto concreto per il diritto allo studio di iscritti/e e loro figli/e.

L’intervento prevede un sussidio annuale per il pagamento della retta fino a un importo massimo di 5 mila euro per ogni beneficiario/a. La misura ha un carattere sperimentale per un quinquennio, con un budget complessivo di 375 mila euro.

Possono partecipare al bando gli/le iscritti/e all’INPGI (attivi/e o pensionati/e) da almeno 36 mesi con reddito complessivo medio non superiore ai 50 mila euro. Il/la beneficiario/a, che può essere l’iscritto/a stesso o suo/a figlio/a, dovrà avere un’età non superiore ai 26 anni alla data di scadenza del bando e aver superato la selezione per l’iscrizione in uno dei Collegi di Merito riconosciuti dal MIUR (consulta l’elenco cliccando qui)

Le domande, complete della documentazione indicata, potranno essere presentate fino alle ore 12 del 31 dicembre 2025. La graduatoria darà priorità ai beneficiari/e iscritti/e a corsi di laurea in Scienze delle comunicazioni con indirizzo in giornalismo. Per tutti i dettagli consulta il bando completo da qui

