Insegnare italiano negli Usa, Fulbright per neolaureate, Scadenza ravvicinata

Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program per insegnare italiano negli Usa. Neolaureate in discipline umanistiche e scienze sociali avranno l’opportunità di contribuire a rafforzare l’insegnamento della lingua e della cultura italiane presso università e college statunitensi; potranno migliorare la propria conoscenza della lingua inglese e della società e cultura americane in previsione di un futuro percorso professionale.

I/le candidati/e selezionati/e assisteranno gli/le insegnanti/e di lingua e cultura italiana presso college e università degli USA e potranno tenere un proprio corso fino ad un massimo di 20 ore settimanali per i 9 mesi di soggiorno. Dovranno frequentare almeno due corsi universitari per semestre, uno dei quali in U.S. Studies e gli altri in materie correlate all’insegnamento della lingua inglese.

Per partecipare alla selezione oltre ad essere neolaureatə, occorre essere cittadinə italianə; residenti in Italia o in un Paese Europeo; avere un’ottima conoscenza dell’inglese certificata con attestazioni come TOEFL, IELTS, Duolingo, PTE; esperienza certificata nell’insegnamento. FLTA Program prevede una borsa di studio che include contributo per spese di soggiorno più rimborso per il pagamento delle spese per i trasporti, per vitto, alloggio e retribuzione mensile di circa 600 dollari.

Per presentare le domande di partecipazione c’è tempo fino all‘8 settembre 2023. Tutti i dettagli qui

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani