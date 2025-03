Insieme verso l’8 marzo – Giornata Internazionale della Donna

In vista dell’8 marzo, Giornata Internazionale dei diritti delle donne, istituita dalle Nazioni Unite nel 1977, sono diverse le iniziative in programma sul territorio per evidenziare l’importanza della lotta per i diritti delle donne, costituzionalmente identici a quelli degli uomini, ma ancora ostacolati da retaggi culturali difficili da superare.

Questa ricorrenza offre l’opportunità di ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche ottenute nel tempo e di richiamare l’attenzione su temi cruciali come la parità di genere, le discriminazioni e la violenza contro le donne. È un’occasione per riflettere sui progressi raggiunti, sollecitare ulteriori cambiamenti e rendere omaggio al coraggio e alla determinazione di tutte quelle donne che hanno scelto di non restate in silenzio dinanzi alle ingiustizie ed ai soprusi perpetrati nei confronti delle donne.

Al riguardo, il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha convocato il prossimo 14 marzo in Prefettura una riunione dell’Osservatorio provinciale permanente sul lavoro, in cui verrà affrontato il tema “le donne ed il lavoro in Sicilia”.

Il Prefetto interverrà poi all’incontro che si terrà il 10 marzo presso il Palazzo di Giustizia di Trapani dal titolo, “l’evoluzione del fenomeno della violenza di genere nel territorio del circondario di Trapani”.