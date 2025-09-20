“Insolito Marsala”. Enoturismo, ospitalità, tecnologia e arte protagonisti nel territorio dalla prossima settimana

Al via Insolito Marsala che, in un format originale, unisce enoturismo, ospitalità, tecnologia ed arte. Due gli step di questa seconda edizione che si avvale anche del patrocinio dell’Amministrazione Grillo.

I primi appuntamenti la prossima settimana, con brindisi inaugurale il 26 settembre nel Complesso San Pietro e altre iniziative nella giornata successiva che coinvolgeranno saline, enoteche e ristoranti. INSOLITO MARSALA riprenderà gli appuntamenti il 1° ottobre – e che proseguiranno fino al 4 – con protagonisti anche vigneti, cantine, hotel e wine bar per degustare, abbinare food&wine. “Si inizia dai sapori per raccontare l’accoglienza di questo territorio, le sue eccellenze, le sue potenzialità, afferma l’assessore Salvatore Agate. Percorsi enogastronomici che saranno supportati da docenti universitari, giornalisti di settore, sommelier, winelovers e dall’intelligenza artificiale a dimostrazione della valenza formativa di Insolito Marsala”. In calendario anche la partecipazione di grandi chef siciliani che cucineranno in alcuni ristoranti per proporre piatti dedicati all’evento, con programma completo online sul sito https://insolitomarsala.com/

Com. Stam.