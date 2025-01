Un nuovo evento musicale in dialogo con la mostra “Light Breath and Lines” per dare il benvenuto al 2025 e salutare gli ultimi giorni dell’esposizione alla galleria In via Cluverio Officina diretta da Josephine Flasseur 5 gennaio | ore 17 – 20

Un nuovo evento artistico alla galleria In via Cluverio Officina, a Palermo, fondata e diretta dall’artista francese Josephine Flasseur. Un’installazione e performance sonora che avrà come protagonista il sound artist palermitano Federico Pipia, compositore, regista e musicista poliedrico in grado di spaziare dalla sound art al jazz, alla musica elettronica.Nei giorni scorsi Pipia ha visitato l’Officina in via Cluverio 7 e progettato un’installazione ispirata agli spazi espositivi e alla mostra “Light Breath and Lines” con le sculture in carta dell’artista Chloé Vanderstraeten, gli scatti del fotografo Patrick Bienert e le creazioni in silicone e in resina di Gabriel Levie, prima artista in residenza dell’Officina.L’installazione sonora, pensata per entrare in relazione materica con le opere della mostra, sarà fruibile il 5 gennaio a partire dalle ore 17:00 e fino alle ore 20:00 in occasione del finissage della mostra stessa. Alle 18:00 Federico Pipia interagirà con l’installazione proponendo alcuni interventi sonori dal vivo.

“Desideravamo chiudere la mostra facendo tornare la musica in galleria con un compositore palermitano, perché Palermo è musica. – dice Josephine Flasseur – Sarà un finissage un po’ speciale di una mostra che conclude la programmazione 2024 e un saluto di benvenuto al 2025 nello spirito del manifesto estetico della galleria: il dialogo tra discipline artistiche differenti tra loro.”

La doppia personale “Light Breath and Lines” è stata inaugurata il 22 novembre scorso e resterà visitabile fino all’11 gennaio.

Gli orari di apertura al pubblico sono: dal martedì al sabato dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Insieme alla mostra, resteranno esposti anche gli oggetti d’arredo, moda e gioielleria di Biblioteca Allegra, l’angolo della galleria riservato alle creazioni di design.

Tutte le opere e le creazioni della biblioteca sono in vendita.

BIO FEDERICO PIPIA

Federico Pipia (Palermo, 1996) è un compositore, regista, musicista e sound artist con sede a Bologna. Si occupa di musica, sound design e regia per il teatro, il cinema e l’audiovisivo, composizione acusmatica, esecuzioni strumentali, live electronics e produzioni musicali di vario genere; ha realizzato i suoi progetti in numerosi teatri, luoghi e festival internazionali (Montreux Jazz Festival, Societas Teatro Comandini, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Biondo Palermo, Tempo Reale, Palazzo Butera, FontanaMixEnsemble, Curva Minore, Vera Groningen, e molti altri). La sua ricerca musicale si concentra sulla contaminazione tra generi diversi, sull’uso dello spazio come elemento narrativo e sulla combinazione di strumenti, oggetti e nuove tecnologie. Come regista, si occupa di teatro sonoro, performance e cortometraggi.

