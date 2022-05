Intensa azione di derattizzazione, dinsinfestazione e deblattizzazione del territorio

Avrà inizio domani, 17 maggio, e proseguirà fino al prossimo 10 agosto. Prosegue la campagna di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione del territorio marsalese.

E’ stata disposta dall’Amministrazione Grillo e, in particolare, dall’Assessorato all’Ambiente diretto da Michele Milazzo. Le operazioni vengono condotte direttamente da personale comunale e tramite appalto esterno alla ditta Pulirama. Gli interventi nell’intero territorio vengono assicurati direttamente dal Comune mentre quelli nel centro urbano e nei quartieri popolari dalla ditta che si è appaltata i lavori. L’azione di disinfestazione nel centro urbano e nei quartieri popolari avrà inizio questa notte e proseguirà anche nei giorni 18 e 19 maggio, nonché il 7, 8 e 9 giugno. Quelli di derattizzazione avranno inizio sempre questa notte e proseguiranno nei giorni 18, 30 e 31 maggio; 14,15,28 e 29 giugno; 12,13,26 e 27 luglio; e 9 e 10 di agosto. Per quanto riguarda, invece, la deblattizazione essa prenderà il via nei giorni 24, 25 e 26 maggio e continuerà anche il 14,15 e 16 giugno nonché il 12,13 e 14 luglio.

“Stiamo attuando uno specifico programma d’interventi – sottolinea l’Assessore Milazzo – non solo per fronteggiare le emergenze ma anche per attuare un preciso piano finalizzato a rendere quanto più libero possibile da zanzare, blatte e topi il territorio marsalese. Per far questo abbiamo già in corso di espletamento una nuova gara che ci consentirà nel volgere di venti giorni di intensificare il servizio su tutta la superfice comunale”.

Com. Stam.