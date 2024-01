INTER – IMPECCABILE ATTACCO E DIFESA

Quale parola, quale aggettivo adeguato per descrivere questa Inter se non “impeccabile”, o quasi. La squadra di Simone Inzaghi, dopo la finale Champion persa dello scorso anno appare rinata, così come sembra rinata al proprio interno una certa consapevolezza, dopo un anno chiuso da seconda squadra più forte d’Europa alle spalle del Manchester City.

Una sicurezza che è evidenziata soprattutto in campionato, capeggiato dai 51 punti dei neroazzurri sui 60 disponibili in 20 giornate.

Un andamento continuo, nella retroguardia e nel settore offensivo, che con i primati di marcature e assist effettuati rispettivamente da Lautaro Martinez e Thuram, sono persino in grado di far dimenticare il passo falso in Coppa Italia contro un super Bologna.

Nonostante i record difensivi e finalizzativi però, inevitabilmente, alla delusione di Coppa Italia si aggiungono alcuni errori nella campagna acquisti, che alla lunga potranno pesare nelle prestazioni.

Di fatto, non passa inosservata la presenza di pedine inadeguate per questa rosa, non tanto per la qualità ed esperienza ma per una condizione fisica da anni compromessa da infortuni. Tra i sottoscritti spiccano principalmente i nomi di Arnautovic, Sanchez e Juan Cuadrado, con quest’ultimo vittima di un problema al tendine che l’ha tenuto in infermeria per più della metà delle partite.

Se a colmare l’assenza del colombiano c’erano Dumfries e Darmian a stringere i denti e ora il nuovo acquisto Buchanan, diversa la situazione in attacco, dove il classe 89 cileno e l’austriaco ex Bologna, peccano spesso in attenzione, tenuta e concretezza, fattori che hanno condotto l’allenatore a delineare sin da subito la Thu-La come tandem titolare.

Coppia su cui Inzaghi farà sicuramente affidamento domani sera, nella semifinale di Supercoppa contro la Lazio, squadra vittima dei 2 rapaci neroazzurri anche nell’ultima occasione.

di Roberto Di Cesare