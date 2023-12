INTER, LAZIO E NAPOLI – AVANTI IN CHAMPIONS

Non tra i finali migliori quello di questi gironi di Champions per le italiane, innanzitutto per le 2 milanesi.

Di fatto, se da una parte troviamo un Napoli e una Lazio già sicuri della qualificazione e del proprio posizionamento dai passati incontri, tutt’altra musica invece per Milan e Inter, con in ballo la qualificazione agli ottavi per i rossoneri e quella del primato del girone per l’Inter.

I primi a giocare Inter e Napoli, entrambi in casa ma con sorti diverse. Porta a casa la vittoria stavolta Mazzarri, con un 2-0 reso importante soprattutto dal ritorno al gol di Osimhen.

Napoli dunque in seconda fascia nei sorteggi degli ottavi, con un Real Madrid irraggiungibile primo nel girone e come sempre tra i favoriti della competizione.

Secondo posto anche per l’Inter ma che non sa affatto di soddisfazione, probabilmente a causa di un turnover eccessivo da parte di Mr. Inzaghi che, nonostante l’imbattibilità in queste 6 partite, viene fermato 3 volte dal pareggio.

12 punti dunque che però, dinanzi alla differenza gol, non bastano per superare il Real Sociedad, squadra ostica contro cui l’Inter ha pareggiato 2 volte ma che poteva superare vincendo contro il Benfica, contro cui Inzaghi ha rivoluzionato la formazione titolare, pagandone le conseguenze.

Sconfitta di 2-0 che pesa poco d’altra parte per Lazio, ieri a Madrid contro i Colchoneros, unica squadra con un maggior numero di punti dei biancocelesti. La squadra di Sarri chiude di fatto con 10 punti che regalano la qualificazione, grazie soprattutto a episodi sfruttati in momenti decisivi.

Infine, l’unica squadra italiana a non passare la fase ai gironi è il Milan, che termina a pari punti con il PSG dopo il 2-1 vincente di ieri contro il Newcastle. Tanti sono i rimorsi nell’ambiente rossonero, consapevole di aver avuto la possibilità di ambire non solo al secondo ma anche al primato del girone. Il tutto però è svanito a causa di motivazioni come la sfortuna, gli infortuni e poca concretezza sotto porta soprattutto nei primi 2 impegni terminati entrambi per 0-0.

Situazione scomoda dunque per Pioli, attualmente a 9 punti dal primo posto in Serie A e con l’impegno dispendioso ma meno eccelso dell’Europa League.

di Roberto Di Cesare