Palermo – Mercoledì 23 giugno con inizio alle ore 10:00 presso il Castello di Maredolce, in Vicolo Castellaccio (II Circoscrizione della Città di Palermo), si svolgerà il secondo appuntamento dei quattro incontri previsti dall’iniziativa “

L’inizio di una nuova Era”, organizzata dalle Associazioni Ada-Associazioni per i Diritti degli Anziani, Palermo ODV (Gruppo di Volontariato della Sezione di Palermo) e L’Associazione Mosaicando ODV, grazie al sostegno del CeSVoP, e rivolta agli anziani per favorire l’invecchiamento attivo. In occasione di questo secondo appuntamento sarà presente anche il Maestro Ignazio Pensovecchio (nella foto con una sua opera dal titolo “Libertà”), pioniere della corrente artistica “Profondismo Pittorico” che, in estemporanea, realizzerà una tela che avrà per titolo “L’inizio di una nuova era dai 60 in su…” e che donerà all’Associazione ADA. Il Castello di Maredolce conosciuto anche come il Castello della Favara, è una costruzione in stile islamico, risalente al XII secolo in località via Emiro Giafar a Palermo. Si trova all’interno del Parco della Favara, nel quartiere di Brancaccio.

Franco Verruso

Com. Stam.