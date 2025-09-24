INTERNAZIONALI DI SICILIA e COPPA DEGLI ASSI I vincitori del 2024 Gianluca Quondam Gregorio e del 2023 Lorenzo Correddu

Fra i primi ad arrivare al campo ostacoli “La Favorita”. Atleti e cavalli provenienti da numerose nazioni europee e da oltre oceano animeranno le sette giornate di gare nei due week-end I provvedimenti del Comune per la viabilità

Palermo – Il cavaliere catanese, ma umbro di adozione sportiva, Gianluca Quondam Gregorio, vincitore della scorsa edizione della Coppa degli Assi ed il giovane cavaliere sardo dell’Esercito Italiano Lorenzo Correddu (Campione Italiano Under 25) che a Palermo s’impose nel 2023, sono stati fra i primi ad arrivare al campo ostacoli “La Favorita”, teatro da venerdì a sabato della 61° edizione degli Internazionali di Sicilia e poi da giovedi 2 a domenica 5 ottobre della 40° Coppa degli Assi. Insieme a loro – fra coloro che saranno sicuri protagonisti dei due concorsi – lo svizzero di origini brasiliane Arthur Da Silva, l’altro graduato dell’Esercito Filippo Martini di Cigala (argento ai recenti campionati mondiali militari di equitazione), il carabiniere emiliano Filippo Marco Bologni (reduce dal successo al Concorso Internazionale di Sanremo) ed il suo collega Bruno Chimirri fra i beniamini del pubblico palermitano insieme alla figlia Elisa, autrice di importanti affermazioni lo scorso anno sul campo di gara in erba “Tommaso Lequio di Assaba”. Che insieme all’ampliato campo in sabbia silicea intitolato alla memoria di “Giuseppe Di Matteo” ospiteranno le diverse gare. Quella di Palermo è anche importante tappa dell’Italian Champion Tour individuale: la principale serie nazionale di equitazione.

Anche accogliendo le richieste degli utenti di biciclette il Comune di Palermo ha predisposto un ampio spazio e la collocazione di rastrelliere ubicate nel Piazzale dei Matrimoni. Una delle tre aree di parcheggio insieme a Fiera e Esercito, che saranno serviti da navette gratuite. Sosta vietata – nei giorni di svolgimento dei due concorsi – sul viale Diana nel tratto antistante l’ingresso al campo ostacoli. Sarà autorizzata la sosta breve per i trasferimenti dei partecipanti, lasciando sempre libera la pista ciclabile.

Gli “Internazionali di Sicilia” e la “Coppa degli Assi” sono organizzati da Regione Siciliana e Comune di Palermo, con il contributo del Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il supporto tecnico di Fieracavalli Verona e la partnership con l’Esercito Italiano.

