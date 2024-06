INTERROGATION RAW: LA STANZA DELLA VERITÀ

La nuova stagione della docu-serie a stelle e strisce che racconta alcuni dei reati più gravi ricostruiti attraverso i colloqui con gli imputati e le interviste alle vittime. Dal 3 giugno ogni lunedì alle 22.00 su SKY CRIME e su NOW.

In ogni indagine che segue un crimine, c’è sempre un momento decisivo. Spesso quel momento decisivo coincide con l’interrogatorio. Un momento cruciale in cui tutto può accadere: una svolta, uno stallo, un passo falso.

È ciò che accade nella nuova stagione di INTERROGATION RAW: LA STANZA DELLE VERITÀ in esclusiva su Sky Crime e in streaming su NOW da lunedì 3 giugno alle 22.00.

In INTERROGATION RAW: LA STANZA DELLE VERITÀ lo spettatore può assistere ad alcuni tra i più interessanti e avvincenti interrogatori, toccando con mano le tattiche adottate dai detective per scardinare gli alibi più incrollabili e convincere i sospettati a raccontare come sono andati davvero i fatti.

In dodici emozionanti episodi, esploreremo ogni aspetto del delitto: dalla ricostruzione dettagliata degli eventi, al susseguirsi delle indagini, fino agli incontri diretti con i sospettati. Assisteremo a momenti carichi di tensione e disperazione, fino a giungere alla sconvolgente rivelazione finale, portando alla luce la verità nascosta.

