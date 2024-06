Intervengono per una lite in strada ma trovano droga ed oggetti atti ad offendere: Arrestati dai carabinieri

Provincia di Bologna: I Carabinieri della Stazione di Pianoro hanno arrestato un 21enne straniero e un 18enne italiano, entrambi senza fissa dimora, già noti alle Forze dell’Ordine, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.

È successo quando i Carabinieri, impegnati in un servizio del controllo del territorio, sono intervenuti in una via del suddetto Comune in quanto era stata segnalata una lite in strada. Al momento del loro arrivo, dopo pochi istanti, i militari hanno notato due soggetti che, alla vista della pattuglia, hanno tentato di darsi alla fuga. Bloccati prontamente dai Carabinieri, i due soggetti hanno iniziato ad inveire contro i militari, spintonandoli, nel tentativo di dileguarsi. Dopo averli bloccati, il 21enne ed il 18enne sono stati trovati in possesso di circa 163 gr di hashish, 0,6 gr di cocaina, un coltello multiuso, la somma in denaro di 70 euro e di uno spray urticante. Alla luce di quanto indicato, il materiale rinvenuto è stato sequestrato dai Carabinieri e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 21enne e il 18enne sono stati arrestati in attesa del processo con rito per direttissima.