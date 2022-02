Interventi nel III municipio di Catania

Prosegue il piano di lavoro per il rifacimento della segnaletica verticale e la cura del verde nelle strade del municipio di “Borgo-Sanzio”.

Dopo via Caronda e via Orto Dei Limoni, gli operai ed i mezzi del comune, in questi ultimi giorni, si sono messi all’opera sul viale Vittorio Veneto e in piazza Michelangelo ed ora stanno intervenendo in piazza Abramo Lincoln. “Una nuova segnaletica vuol dire maggiore sicurezza per i pedoni ed un traffico più scorrevole per i pendolari, senza considerare che la cura del verde garantisce il decoro degli spazi urbani- afferma il presidente del III municipio Paolo Ferrara- proseguiamo nel nostro percorso volta a dare delle risposte concrete alle domande che i cittadini ci rivolgevano da tempo. Il dialogo continuo e costruttivo con l’amministrazione centrale porta ai risultati che oggi sono sotto gli occhi di tutti e che ci spronano a proseguire con la nostra opera volta ad avere un territorio più vivibile e decoroso per tutti”. Un piano di interventi dettaglio che, giorno dopo giorno, si sviluppa a 360° in tutta “Borgo-Sanzio.

Il Presidente Paolo Ferrara

Com. Stam.