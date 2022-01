Interventi nel III municipio di Catania

Un piano di interventi dettaglio che, giorno dopo giorno, si sviluppa a 360° in tutta “Borgo-Sanzio”. Opere indispensabili al decoro e alla sicurezza del III municipio di Catania che prendono corpo grazie alla piena sinergia e alla fattiva collaborazione con l’amministrazione centrale.

“I lavori fatti finora, e richiesti dal consiglio del III municipio, sono fondamentali per il piano di sviluppo del nostro territorio- afferma il presidente di “Borgo-Sanzio” Paolo Ferrara- l’opera di pulizia delle nostre strade prosegue ancora oggi mentre in via Caronda sono stati eseguiti i lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale. Altra questione riguarda la cura del verde in via Orto Dei Limoni. Naturalmente- prosegue Ferrara- non è tutto rose e fiori e siamo consapevoli che c’è ancora molto da fare ma siamo comunque convinti che la strada imboccata sia quella giusta. Con la collaborazione delle istituzioni e del tessuto sano del nostro territorio si potranno raggiungere risultati mai ottenuti in passato. In questo momento è di vitale importanza garantire il decoro e la pulizia di “Borgo-Sanzio” attraverso un piano di lavoro studiato in ogni minimo dettaglio”.

Paolo Ferrara, presidente III municipio Catania

