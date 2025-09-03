Intervento della Polizia Locale a tutela di una donna e dei figli

La Polizia Locale di Trapani è intervenuta con tempestività in un delicato contesto familiare, garantendo la messa in sicurezza di una donna e dei suoi figli, vittime di comportamenti violenti da parte del convivente.

L’operazione si è conclusa con l’allontanamento immediato dell’uomo e con l’attivazione delle misure previste dal Codice Rosso, a tutela delle persone esposte a situazioni di maltrattamento e violenza domestica.

La donna, in evidente stato di difficoltà emotiva, è stata accolta dagli Agenti e accompagnata insieme ai minori in un luogo protetto, ricevendo anche la necessaria assistenza psicologica. Contestualmente, è stata avviata la collaborazione con i servizi sociali del Comune e trasmesse le dovute segnalazioni alle Autorità competenti.

“Esprimo apprezzamento e sincera gratitudine al Com Bacile ed alle donne ed uomini del Comando per il pronto intervento della Polizia Locale – dichiara il Sindaco Giacomo Tranchida – che in sinergia con i professionali servizi sociali comunali hanno garantito tutela a soggetti fragili ed assicurato ogni utile soccorso. Ribadiamo – conclude Tranchida – il costante impegno nel promuovere la tutela delle vittime di violenza, attraverso l’azione sinergica delle istituzioni e dei potenziati servizi sociali di supporto alla comunità, invitando in particolare donne e minori a non esitare nel rivolgersi anche ai nostri attenti Vigili”

