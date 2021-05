Dal 23 aprile è disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica “SOGNI ROTTI” (Greylight Records), il primo brano di CARNEVALI.

La tecnologia ci ha portati in una società dove riuscire a comunicare di persona è diventato pressoché impossibile.

I giovani di oggi, si vivono attraverso i social e hanno paura di confrontarsi tra loro. Spesso dimostrano interesse mettendo un semplice “like” ad un post. E quando si tratta d’amore, tutto diventa ancora più difficile. Il brano di debutto di CARNEVALI, dal titolo “SOGNI ROTTI”, descrive l’amarezza nel non riuscire più a relazionarsi come un tempo, quando non esistevano smarthphones e l’unico desiderio era incontrarsi, parlarsi, conoscersi e, magari, finire per innamorarsi.

Ciao e grazie per essere qui con noi oggi. Come ti presenteresti a chi sente parlare di te per la prima volta?

Ciao a tutti. Sono Carnevali, ho diciassette anni e sono un cantante ed un musicista. Vengo da Parma, ma abito a Milano per motivi di studio. Frequento l’accademia Mas di Milano, facendo anche un liceo classico. È appena uscito il mio primo singolo “Sogni Rotti”, andatelo ad ascoltare!

“Sogni Rotti” è un brano che descrive l’amarezza del non riuscire a relazionarsi con gli altri con la stessa disinvoltura dell’era pre-smartphone. Pensi che sia un sentimento condiviso da molti ragazzi appartenenti alla generazione z? E come vivi tutto questo tu personalmente?

Molti ragazzi secondo me godono di questo “abuso” che si fa con il cellulare nel relazionarsi con gli altri. Vivo con la consapevolezza che sicuramente siamo arrivati ad un punto di non ritorno, per il quale il cellulare è diventata la nostra “scatola nera”. Riguardo la scrittura devo ringraziare tantissimo gli autori: Fabio Serri, Mattia Mitrugno e Lorenzo Moccia

A proposito di social… quanto sono importanti nella riuscita di un progetto musicale?

I social ad oggi sono importantissimi, poiché permettono di metterti in mostra e di farti notare su larga scala. Sicuramente sono fondamentali per la sponsorizzazione di un’uscita di un nuovo singolo.

Qual è l’elemento che non dovrebbe mai mancare in un pezzo firmato Carnevali?

Vocalità, dinamica e timbrica sono le parole chiave per una canzone che voglio fare. Sono i tre fattori più importanti, i quali fanno sì che tu possa essere riconoscibile.

Hai in mente di lavorare a qualche EP?

Stiamo già lavorando per far sì che ciò avvenga, ma facciamo tutto a piccoli passi e restando con i piedi per terra.

