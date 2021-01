Diego Gervasio (Torino, 22/01/00 ), in arte ​Diego Random, ​è un artista della periferia torinese. Il suo stile multiforme ed eclettico è caratterizzato dalla centralità della scrittura nel processo creativo. L’ esordio risale a marzo 2017 con la pubblicazione del brano autoprodotto “Strabismo di Bacco”.

L’incontro con il produttore ​Steve Tarta ​(Stefano Tartaglino) è l’inizio di una collaborazione duratura e creativa che porta l’artista a rilasciare il suo primo Ep ​”Nebbia” e a debuttare sui palchi di Torino e Milano. Tra il 2019 e il 2020 escono diversi singoli tra cui​ “Come Torino la Notte”, in collaborazione con Klaire, e ​”Voci in Testa​”, pubblicato da Real Talk Musik, in collaborazione con il brand On My Way (OMY) e il videomaker Spaka Fra. L’inizio del 2021 vede l’uscita del singolo “Fulmini​”, prodotto da Davide Ciruolo​ (Deadly Combination).





– Cosa cambieresti nel rap italiano contemporaneo?

Probabilmente nulla, credo sia giusto che le cose vadano come stiano andando. Con gli ultimi grandi progetti che sono usciti stiamo attraversando un bel periodo di internazionalizzazione della nostra musica, strizzando l’occhio verso oltre oceano. Non possiamo che essere che grati agli artisti che stanno riuscendo pian piano a permettere questo contatto. La qualità della musica rap italiana contemporanea la reputo parecchio alta. Ce n’è per tutti, per chi vuole sentire ottime liriche, per chi preferisce ascoltare melodie più contaminate col resto del mondo, per chi vuole un sound più vecchia scuola, e così discorrendo. La musica è bella perché è varia e vasta e per questo non credo ci sia nulla da cambiare ma solamente decidere cosa ascoltare in base ai propri gusti.

– Per te la scrittura è un bisogno improvviso o organizzato?

Per me la scrittura è un bisogno sia improvviso che organizzato. Le parole, le rime, i versi, le immagini, le melodie sono praticamente un’ossessione nella mia testa. In ogni istante della mia giornata, in base a cosa vedo, faccio, penso, ricordo, cerco sempre ti tradurlo in rime, frasi, idee per canzoni, parole. Praticamente scrivo 24/7, anche senza dover poggiare la penna sul foglio. E’ un bisogno istantaneo nel momento in cui l’ispirazione cerco di trovarla sempre e in tutto e non riuscirei a vivere belle o brutte esperienze senza avere il pallino fisso in testa di raccontarle nelle canzoni. E’ organizzato nel momento in cui, avendo la consapevolezza che la scrittura sia un processo artistico che riesce sempre a farmi sentire vivo, nei momenti in cui manca l’ispirazione o l’energia per scrivere, provo ad impormi di trovare sia una che l’altra. Se proprio non riesco allora stacco e mi dedico ad altro. Però molte volte l’aver provato anche in maniera un pelo forzata mi ha permesso di sbloccarmi e quindi di iniziare a scrivere in maniera spontanea.

– Chi stimi di più, musicalmente parlando?

Ci sono tantissime persone che stimo musicalmente. Trovamene una in particolare escluderebbe tutte le altre che probabilmente stimo allo stesso modo. Però se proprio devo dire un nome dico Salmo, perché nel panorama italiano è l’artista di cui sono più fan e da più tempo rispetto a tutti i miei altri ascolti. Nel panorama internazionale sarebbe un po’ più difficile rispondere.

– Quale persona ti ha sempre supportato e spinto a fare di più?

Banalmente posso rispondere “io”. L’insicurezza, soprattutto in età adolescenziale, è stata sempre il mio motore. L’insoddisfazione mi permette sempre di puntare a fare sempre sempre meglio di progetto in progetto. Fortunatamente sono una persona con delle ambizioni tanto grandi e voglio sempre fare di più, difficilmente mi accontento e sono anche parecchio maniacale nei dettagli di tutto ciò che riguardi i miei prodotti artistici. Mi sento sempre in gara con me stesso e con il me del passato e sono sempre il primo critico di me stesso. Ovviamente ci sono state persone fondamentali che da quando ho iniziato ad oggi mi hanno sempre spronato ed aiutato come la mia famiglia e gli amici che ci sono da sempre. È anche grazie a loro se spesso mi è più facile trovare la forza in periodi più bui.

Com. Stam.