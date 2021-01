Dirt O’Malley è un rapper e producer palermitano classe 1996 attivo da marzo 2018. Da poco è uscito il videoclip di “Tuono” e “Fuori da tutto” (etichetta discografica Parla Chiaro del produttore Sine), i due nuovi singoli appena usciti del rapper e producer palermitano DIRT O’MALLEY.

Il videoclip, nato in collaborazione con Fele La Franca e CutWay e girato interamente a Palermotra i Mercati Storici, Cala Rossa e Monte Pellegrino, è un mash-up dei due brani. Con lui abbiamo parlato di cantautorato rap, sperimentazioni, influenze musicali e molto altro.

1. Partiamo come una domanda, forse apparentemente superficiale. Il tuo è un look davvero inconsueto se pensiamo all’immaginario dei rapper. Sbagliamo?

Non sbagliate, piano piano sto capendo cosa mi piace e cerco di inserirlo il più possibile all’interno di quello che facciamo. Secondo me la visione tipica che si ha di questo mondo viene piano piano superata ogni giorno che passa. Basta vedere quello che facendo Asap Rocky, Tyler The Creator e molti altri, loro se ne fregano di ciò che propone la moda, loro fanno la moda.

2. C’era stato un periodo, quando esplose Dutch Nazari e prima ancora Dargen D’Amico, che si parlava di “cantautorato rap”, ti ritrovi in quest’etichetta? Quali sono i tuoi ascolti?

Tendenzialmente si, anche se non so ancora bene come definire la mia musica. in questo momento cerco di sperimentare il più possibile, faccio tutto e il contrario di tutto semplicemente perché ne sento il bisogno, dipende da ciò che vivo e ascolto in quel momento.

3. E prima ancora, quali sono state le tue influenze musicali? Qualcosa che davvero non potremmo mai indovinare, ascoltandoti oggi?

Le mie influenze musicali in primo luogo dipendono dai miei genitori, che fin da piccolo mi hanno fatto conoscere di tutto, dal punk alla musica elettronica senza porre mai nessun limite. Crescendo ho iniziato ad approfondire e certe tracce sono diventate fondamentali per la mia crescita. come dicevo da piccolo mi tenevo aperto su molti generi quindi potrei dirvi davvero di tutto dai rammstein a roots manuva non saprei davvero cosa scegliere

4. Che cosa lega i due brani Tuono e Fuoco?

Sono due brani uniti da un legame sottile ma che allo stesso tempo si contrappongono mostrando due versioni di me. Tuono rappresenta un po’ il mio lato riflessivo-emotivo, quello in cui tendo a perdermi sempre più spesso. Mentre Fuori da tutto rappresenta un po’ queste urla che sento dentro, questa voglia di vivere ad ogni costo.

5. Prossimi step?

Fra qualche mese uscirà un progetto a cui tengo molto e racchiude un po’ tutto il viaggio percorso fino ad adesso. Abbiamo lavorato tanto ma lavoreremo ancora molto di più.

