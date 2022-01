Intervista a Francesco Bertoli

Biografia Francesco Bertoli è un’artista milanese. La passione per la musica e per il canto ha sempre fatto parte della sua vita. Già all’età di 6 anni inizia a studiare canto e successivamente intraprende il percorso dello studio del pianoforte, della chitarra e la passione da autodidatta per il BeatBox.

Durante la sua adolescenza ha numerose esperienze con band e si approccia a diversi generi musicali, dal Rock al Soul, dal Blues al R&B, sempre in lingua inglese. Entrato a far parte della band “Jarvis”, nel 2015 arrivano alla fase finale di Xfactor e vince il premio MTV New Generation Award. Nel 2018 inizia un percorso da solista con un progetto di inediti in italiano, vince il Premio Lunezia e si esibisce nella serata assieme a Michele bravi e Piero Pelù. Entra ad Amici di Maria De Filippi e arriva fino al serale del talent pubblicando a marzo 2020 per Isola degli Artisti e Virgin Records (Universal Music) il suo album d’esordio, che entra direttamente in top ten della classifica dei dischi più venduti in Italia. Tra gli ultimi progetti, è impegnato nella scrittura del prossimo album, e in un progetto cinematografico che uscirà prossimamente con una distribuzione in tutta Europa.

Il nuovo singolo di Francesco Bertoli, dal titolo “Cosmo”, è disponibile in digitale dal 22 dicembre 2021 e in radio dal 7 gennaio 2022.

Ciao Francesco e gra­zie per es­se­re qui con noi. Ci racconti cosa ha fatto scoccare la scintilla tra te e la musica?

La musica mi ha sempre fatto bene, ho sempre trovato uno spazio dove essere me stesso nella musica.



“Cosmo” è un brano che ti tocca personalmente?

Ovviamente, l’ho scritto tirando fuori le mie emozioni ed è un brano intimo



Qual è il tuo rapporto con i talent show?

Pensi che siano fondamentali per emergere nella musica oggi? Sono stati dei bei momenti, c’è stato un periodo in cui erano fondamentali, ora non lo sono più



Pos­sia­mo spe­ra­re in un fu­tu­ro disco?

Sicuramente uscirà un futuro disco.

Com. Stam.