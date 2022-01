Intervista a Francesco Esposito

Da venerdì 3 dicembre 2021 per SCRZ Label e in distribuzione Artist First, “Se non spicco il volo“, il nuovo singolo che porta la firma di Francesco Esposito.

Un nuovo capitolo per il cantautore napoletano che segue il precedente “Bonsai”. “Se non spicco il volo” è un brano pop, con tanta chitarra acustica, ed in qualche modo un manifesto generazionale che vi farà innamorare sin dal primo ascolto.

Ecco cosa ci ha raccontato!

Che cosa fa parte del mondo di Francesco Esposito oltre la musica?

Stono e strimpello, certo. Ma faccio anche tante altre cose con la S: studio (nel tempo libero), scrivo (su diverse testate), soprattutto di sport. E sogno, nonostante tutto. Sogno molto.

Qual è la tua formazione musicale? Si può fare musica anche senza studiare?

Dipende. Io mi definisco più un autore che un musicista. Ho studiato un po’ di chitarra, quand’ero più piccolo. Ma per lo più faccio musica per un bisogno espressivo.

Quali sono le fasi del processo creativo che portano ad un tuo brano finito?

Se mi ispira un’idea inizio a scrivere. Poi provo a scovarci degli accordi. Poi ne parlo con chi collabora con me. E vediamo un po’ come si mette.

C’è qualcosa in particolare dei tuoi ascolti recenti che ti ha influenzato?

Sono vecchio dentro sugli ascolti. Mi ispiro al cantautorato. Pure quello più datato. Però devo ammettere che – non m’ha ispirato, è diversissimo da quello che faccio io – apprezzo pure diversi artisti recenti. Blanco è un fenomeno, secondo me.

Cosa consiglieresti a chi ha un blocco creativo?

Di non imporsi niente. Bisogna creare quando si ha qualcosa da dire.

E a chi non riesce a spiccare il volo?

Di non mettersi fretta. Che a volte passare più tempo da bruchi può essere ben più produttivo (uso volontariamente un termine forte) che far finta di volare come farfalle.

Com. Stam.