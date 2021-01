Francesco Luz è un musicista romano classe 1982. Dopo quindici anni di concerti in Italia e nel mondo con diverse band, pubblica il suo primo album, “Extraordinary Men”, nel 2019.

Dall’album, cantato in inglese, vengono estratti tre singoli accompagnati dai rispettivi Videoclip diretti da Ari Takahashi che ricevono vari riconoscimenti in diversi film festival in tutto il mondo (“Outstanding Achievement Award” al Berlin Flash Film Festival, “Best Music Video, Honorable Mention” al Los Angeles Independent Shorts Awards, miglior video musicale al New York Film Awards e al London Independent Film Awards).

Artista indipendente al 100%, Francesco Luz canta, scrive, suona, arrangia e produce le sue canzoni con l’aiuto ai testi di Luigi Abramo, giornalista e scrittore. Il nuovo lavoro viene proposto in lingua italiana a testimoniare l’ecletticità di Francesco Luz che, come già dimostrato nel suo primo lavoro, ama muoversi in diversi territori musicali e linguistici.

Ecco cosa ci ha raccontato!

Surf sembra parlare di quanto sia difficile restare in equilibrio in una relazione, perchè siamo un intreccio di sentimenti complicati. In che modo Surf è collegato con il tuo nuovo singolo di prossima uscita? Ago Di Bilancia, già dal titolo, sembra parlare ancora una volta di equilibrio.





Surf parla di come sia difficile rimanere in equilibrio sulle “ondate” della vita. Luigi Abramo, l’autore del testo, ha usato l’amore come esempio, ma il senso del brano vuole essere più ampio. L’amore è una delle ondate, ma poi ci sono la perdita di affetti, di certezze, le delusioni ma anche le gioie improvvise, i momenti (a volte inspiegabili) di euforia. Tutte queste sono le ondate della vita sulle quali dobbiamo cercare di rimanere in equilibrio. Ago di bilancia invece parla delle conseguenze che porta una di queste ondate, ovvero la tossicodipendenza. È il grido disperato di una persona che pur di uscire da quella situazione è disposto a dare via qualsiasi cosa, tipo i ricordi di quando era bambino.

Come ti sei trovata a collaborare Ari Takahashi? E come avete collegato testo ed immagini nel video di Surf’?





Lavorare con Ari è sempre un piacere. Prima di tutto perché è un amico, ma soprattutto perché è un grande filmaker: preparato e geniale. L’idea del video è nata da uno stretto confronto; una delle cose che non voglio è che i video siano troppo didascalici, quindi lascio molta libertà nel reinterpretare e raccontare la canzone. Ari ha avuto l’intuizione di rendere l’attrice (Fabiola Inolti), la protagonista assoluta e di scandire perfettamente tutti mood che presenta la canzone, con riprese in soggettiva nello stile di Jonas Åkerlund e un finale a sorpresa

Esiste ancora una scena di cantautorato indipendente in Italia secondo te? Segui qualcuno in particolare? Qualche consiglio?





Non lo so… come cantautori (nel senso antico del termine), apprezzo Brunori Sas e Giovanni Truppi. Sono i primi (e unici) nomi che mi vengono in mente perché, devo essere sincero, non seguo molto la scena. Purtroppo o per fortuna, sono molto concentrato su quello che faccio ed il tempo libero che ho lo passo con i miei figli.

Ti senti parte di una scena locale?





No, forse per via del fatto che non sono più così giovane.

Quando potremo ascoltare il tuo (primo) prossimo album?





La volontà, in questo 2021 è quella di pubblicare un singolo ogni 2 mesi circa e dopo la pubblicazione di tre singoli pubblicare l’album per intero. Direi quindi, se i miei calcoli non sono sbagliati e se non dovessero succedere cose impreviste (tipo un’altra pandemia), che a Giugno uscirà l’album

Qualche consiglio tra i brani che hai ascoltato ultimamente?





Ultimamente i miei ascolti non sono molti e sono tutti rivolti al passato. Lo so, sono pessimo e so che dovrei rimanere sempre aggiornato, ma come dicevo prima sono molto concentrato sulle mie cose e non ho molto tempo da passare davanti a spotify a cercare cose nuove che potrebbero piacermi… ma lo farò!

