Da venerdì 19 febbraio è in radio “SPETTATORI”, il singolo d’esordio di GIALLO. Il brano sarà sulle piattaforme digitali dal 5 febbraio.

Spettatori è l’estate 2018 di Giallo. Scritta inizialmente su tre accordi di chitarra, è stata sviluppata e prodotta insieme a Lorenzo Manni. Nei due anni successivi sono nate varie versioni del brano, che hanno spaziato tra diversi stili musicali. Fino ad arrivare all’estate 2020, quando Lorenzo Manni ha costruito le solide pareti per Spettatori, con un mix di suoni indie-elettro pop, ed un sound insolito per la musica italiana. Il brano è stato mixato negli studi McHub da Federico Sapia e masterizzato da Mattia Ardizzola.

Ciao e grazie per essere qui con noi oggi. Chi è Giallo?

Ciao e grazie a voi per l’intervista. Giallo sono io, Samuele. Ho 22 anni e tanta fame di musica. La uso per esprime me stesso, quello che mi accade, quello che vedo intorno a me, quello che mi emoziona. La faccio con un pianoforte, con una chitarra, e cantando. Poi la penna. Perché la penna è da dove escono le idee della mia testa.

Ami la musica, ami fare musica, ma ci hai anche detto che non ti è mai piaciuto troppo studiarla. Da cosa deriva questa apparente contraddizione?

Studio è una parola che mi fa un po’ paura. La associo, erroneamente, più al dovere che al piacere. Da ragazzino mia mamma mi ha spinto a studiare il piano, ma dopo poco trovavo noia nell’imparare la teoria musicale, la lettura degli spartiti. Per questo ho provato tanti strumenti, arrivando sempre al punto di voler cambiare. Sarà che non ho visto la musica nel mio futuro fino al liceo. Un po’ me ne pento, perché con la testa di adesso vorrei avere una preparazione teorica più forte. Però allo stesso tempo, la mia voglia di sperimentare mi ha aiutato ad usare la musica come mezzo per esprimere me stesso in maniera molto personale. Vorrei una carriera lunga, quindi avrò tanto tempo per studiare e migliorare.

Ti interessa la scena musicale di Brescia? E in che modo ti inserisci al suo interno?

Ad essere onesto, non conosco molto la scena musicale di Brescia. Faccio fatica ad identificarmi geograficamente in una scena musicale, perché ho viaggiato molto. Quindi lascio pezzi di me dove passo, e porto ogni luogo dove ho vissuto dentro. Brescia è la casa del me bambino, che è anche il me più puro. Uno dei ricordi più belli che ho è la casa della nonna, in Via Nona di Villaggio Sereno. La casa non c’è più, ma nella mia testa la ripercorro spesso in tutti i suoi angoli. Soprattutto quando da piccolo giocavo a pallone nel cortile, sognando di essere Pirlo, con la maglia delle Rondinelle numero 10 con il mio cognome. La tengo ancora, e la porto ovunque mi trasferisco.

A chi consiglieresti, in particolare, l’ascolto di “Spettatori”?

Consiglio di ascoltare Spettatori a tutti coloro che stanno cambiando qualcosa. Qualcosa dentro, qualcosa fuori. Io stavo cambiando casa quando l’ho scritta, stavo cambiando obbiettivi. Cambiare è una cosa importante. E quando accadono le cose importanti la musica c’è sempre stata per me, e per molte altre persone come me. In particolare, mi piacerebbe che Spettatori venisse ascoltata da qualcuno nella città dove sono nato, Gavardo. Quando la troverò tra gli insights di Spotify sarò felice.

Il debutto l’abbiamo fatto. Come pensi di proseguire la tua carriera musicale d’ora in avanti?

Il debutto è stato importante. Perché ero una biglia in cima ad una montagna, che viveva in un perfetto equilibrio. Invece adesso ho ricevuto una spinta che mi ha fatto prendere ritmo. Intanto ci sono altri quattro singoli, che usciranno prima della fine di quest’estate. Tutti si raggrupperanno alla fine nel mio primo EP. Poi, io ho voglia di live. Ho voglia di contatto con le persone che ascoltano la mia musica. Però la natura fa il suo corso, ed io sarò sempre pronto al momento giusto.

