Dal 12 marzo è disponibile in rotazione radiofonica “IL DUCA BIANCO”, brano già disponibile su tutte le piattaforme di streaming e che anticipa il nuovo EP di HERA.

Dopo la pubblicazione di “Escape Room”, HERA prosegue la sua camaleontica rivoluzione artistica con “IL DUCA BIANCO”, secondo estratto dell’EP dell’artista, già in lavorazione, la cui uscita è programmata per l’autunno 2021. Il brano è stato scritto a quattro mani da Hera e Marco Canigiula (già autore per Annalisa, Emma Muscat, Biondo, Suor Cristina, Alessandro Casillo, Marta Daddato). L’arrangiamento è del producer Skywalker (Marta Daddato). Il sound moderno e incisivo del brano si amalgama con un beat aggressivo dove si inseriscono in modo chiaro e definito le armonie vocali. L’intera traccia è impreziosita dall’intervento del fisarmonicista Gianluca Pica.

Ciao e grazie per essere qui con noi oggi. Hai voglia di raccontarci in qualche riga l’origine del tuo progetto musicale?

Ciao e grazie a voi per l’attenzione, ne parlo ben volentieri!

Hera nasce nel 2016 quando, durante un lungo soggiorno in Inghilterra, presi piena consapevolezza della mia necessità di “cambiare pelle”. Al mio rientro in Italia, iniziai subito a lavorare al progetto e da quel momento in poi non mi sono più fermata, è stato un crescendo di incontri e nuove strade da percorrere, un misto tra amore, dedizione e testardaggine che mi hanno accompagnata sino ad oggi. Ho avuto il piacere di cantare in prestigiose location italiane e all’estero (New York, Londra, Zurigo), ho pubblicato due Ep e attualmente sto lavorando al terzo che vedrà luce in autunno!

Ti è mai capitato che Hera e Pamela si trovassero in conflitto?

Mi è capitato spesso in passato e forse qualche volta lo sono tutt’ora. Con l’esperienza ho imparato ad accettare il conflitto e a comprenderne la necessità, ma soprattutto a vederlo come momento di crescita profonda. Col tempo, poi, ho compreso che Hera e Pamela sono essenzialmente due facce della stessa medaglia, una è la ragione, l’altra il cuore.

Qual è la situazione ideale per ascoltare Il duca bianco?

In una piacevole serata primaverile, sorseggiando una bibita fresca… ballando in buona compagnia!

Qual è stata fino ad oggi la tua più grande soddisfazione a livello musicale?

Cantare presso la New York Public Library, sentirsi a casa nella grande mela è una bellissima soddisfazione!

E qual è invece la tua più grande ambizione artistica?

Girare il mondo con la mia musica, dare voce a chi ascolta i miei brani, regalando sensazioni di libertà e leggerezza!

Com. Stam.