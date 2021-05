Oggi siamo qui per presentarvi Lakiki, all’anagrafe Cristina Luongo, giovane ed energica cantante bolognese classe 1996.

Lo scorso 16 aprile è uscito su tutte le piattaforme Valgo per tre, un singolo energico e ballabile, con un ritmo tropicale, caldo e avvolgente. Il brano racconta una storia semplice, una serata e un colpo di fulmine dettato dalla passione di una sera.

Ne abbiamo parlato con l’artista:

Ciao e grazie per essere qui con noi oggi. Come ti presenteresti a chi sente parlare di te per la prima volta?

Ciao a tutti e grazie a voi per avermi dato questa opportunità.

Lakiki nasce come corista per la Jadda rec, un’etichetta di sole donne di cui io vado molto fiera.

Lavoro e collaboro con Riccardo Rinaldi il mio produttore, editore musicale da tanti anni e da poco tempo con l’uscita del singolo Fammi una faccia divento solista a tutti gli effetti.

Questo è un mondo a cui sento di appartenere ancor prima di imparare a parlare, già sentivo questa necessità.

Mi sento viva e nuda quando canto, mi piace esprimermi così in tutte le forme più libere e sincere. Poi non è un mondo nuovo per me, sono contornata da artisti nella mia famiglia.

Descrivermi non è semplice neanche per me, tesoro valgo per tre!

Scherzi a parte, sono molto impegnativa, sono un fuoco e non voglio farlo in realtà perché con la mia musica faccio venir fuori varie sfaccettature del mio carattere, ma bisognerebbe farci un libro per farvi conoscere veramente al 100% Lakiki.

A chi consiglieresti, in particolare, l’ascolto di Valgo per tre?

Non c’è un’età, io lo consiglio a tutte quelle persone che come me hanno voglia di leggerezza, di freschezza, quel divertimento che ad oggi manca.

Se volete prendervi bene e siete nel mood giusto, andate subito ad ascoltarvela su Spotify perché vi gasa un sacco!

Che cosa distingue questo tuo pezzo da Fammi una faccia, tuo singolo d’esordio?

Sono due singoli diversi, il primo nasce come un gioco per far divertire le persone, un ballo goliardico, questa canzone invece l’ho scritta in un momento di pura noia, un momento di blackout totale dove dovevo e volevo staccare il cervello un attimo e pensare all’estate, la gioia, il mare, conoscere persone nuove, innamorarsi.

Quelle belle emozioni che provi in adolescenza ma che ora sono, appunto, più un ricordo lontano.

Qual è la prima cosa che farai quando il covid sarà solo un brutto ricordo?

Voglio viaggiare tantissimo per apprendere più cose possibili e poi voglio andare ai concerti e ovviamente fare tantissimi live!

Mi manca tanto andare a ballare quindi quando riapriranno i locali penso che mi vedrete su un cubo a dimenarmi come una pazza.

Puoi toglierci qualche curiosità sul tuo prossimo disco?

Uscirà dopo l’estate, ci stiamo lavorando da tempo e sono molto carica ed emozionata, ma non sarà un disco solo reggaeton, conoscerete ancora una nuova me, spazierò in altri generi, non vedo l’ora di farvelo sentire.

Vi tengo sulle spine, perché purtroppo non posso spoilerarvi molto.

Io comunque sono presente su tutti i social quindi continuate a seguirmi, che ne vedrete delle belle!

Grazie a tutti.

