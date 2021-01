Nicolò Marangoni nasce a Noventa Vicentina il 5/2/1999. Il suo percorso artistico ha inizio con lo studio della chitarra acustica e successivamente del pianoforte all’età di 14 anni. Con questi due strumenti inizia così a scrivere le sue prime canzoni.

Nel 2016 inizia la collaborazione con il produttore Simone d’Eusanio (noto turnista e arrangiatore per molti cantanti italiani) con cui cresce sia artisticamente che personalmente. Partecipa a diversi concorsi e in questi anni ha tenuto molti concerti con un buon riscontro di pubblico e critica. Sempre nel 2016 partecipa alla scrittura del libro collettaneo “La mia prima volta con Fabrizio De Andrè”, con prefazione di Dori Ghezzi. Attualmente sta lavorando su diversi brani in direzione di un primo album con lo studio Take Away, di Benji e Fede. Le canzoni per Nicolò sono una resistenza al disordine, uno sguardo profondo sulle cose e sulle situazioni di ogni giorno. Il progetto che presenta vuole unire il cantautorato della nostra tradizione con le sonorità pop più moderne. In contemporanea al suo percorso artistico sta studiando “Scienze dello spettacolo” presso l’università di Padova, dove attualmente vive. Preceduto dal singolo “Flaubert” lo scorso ottobre, il nuovo brano di Nicolò Marangoni dal titolo “La tua stanza piena di fiori” è uscito invece a fine novembre.

Ecco cosa ci ha raccontato.

1. Cosa pensi sia cambiato nell’ambiente e mercato musicale dai tempi in cui erano in vetta nomi del calibro di Roberto Vecchioni (di cui sappiamo che sei fan)? Torneresti indietro nel tempo per fare il cantautore in quegli anni, se ne avessi la possibilità?

Ti rispondo subito alla seconda domanda e ti dico assolutamente si. C’era un modo di fare la musica diverso a partire dall’aggregazione, che poteva essere semplicemente prendere una chitarra in un bar e fare mattino con degli sconosciuti che poi diventavano amici. Per me è proprio questo quello che si sta venendo a perdere nel mercato attuale, e che ovviamente la musica risente. Perché ho la percezione che tutto questo aumento della tecnologia, anche in ambito musicale, ci faccia allontanare dalla magia che tocca il cuore, da quello spirito di apprendere gli uni dagli altri senza pregiudizi.

2. Esistono ancora i grandi cantautori?

Certo che esistono esisteranno finché ci sarà il mondo.

3. Come nasce la collaborazione con Simone d’Eusanio? Come vi trovate insieme?

Con Simone è stata un’importante collaborazione nata per caso in verità, un giorno andai nel suo studio con una chitarra rotta e lui si appassiono da subito alla mia musica. E’ stato il mio mentore e gli sarò grato per sempre. Ora ci siamo divisi per impegni lavorativi diversi, ma siamo sempre grandi amici.

4. La tua stanza piena di fiori è un brano nato durante la quarantena? Cosa significa? Questo brano l’ho scritto un po’ di anni fa e durante la quarantena lo riscoperto e sistemato. Parla del valore dei ricordi, come fossero fiori e di quell’amore che “ci frega sempre” come canto. 5. Il feat. dei tuoi sogni? Se fosse un tempo diverso mi sarebbe piaciuto avere 20 insieme a Bob Dylan.

6. Qualche brano che hai ascoltato ultimamente e che ci vuoi consigliare?

Vi consiglio un bellissimo brano che ho riscoperto da pochi giorni di De Gregori che si chiama “cardiologia”

