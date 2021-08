Esce venerdì 3 settembre 2021 Anima e colpa, il singolo di debutto di Rituàl. Finalmente svelato il progetto solista della cantautrice e musicista Giada Tripepi, che si impone nella scena alternativa italiana dopo un periodo negli Stati Uniti.

Quello di Rituàl è un progetto viscerale, emotivo, stratificato di influenze musicali in cui ambientazioni a tratti oscure si amalgamano a vaghi richiami al cantautorato italiano femminile.

Ecco cosa ci ha raccontato a riguardo!

Come hai impiegato il tempo concesso dalla pandemia?

Ho ascoltato tanta musica e letto tanto, che è quello che hanno fatto un po’ tutti. Ho anche finito di scrivere e registrare “Anima e Colpa” e altre canzoni che ascolterete più in là.

Quando sei entrata in contatto con la musica e quando hai capito che sarebbe stata per sempre parte della tua vita? Hai mai dubbi a riguardo?

Ho sempre voluto suonare. Un grande input credo sia arrivato dal vedere mio nonno e mio padre suonare rispettivamente piano e chitarra. Non ho mai avuto dubbi sul fatto che la musica avrebbe fatto parte della mia vita. Ci sono troppi aspetti della musica e del fare musica che mi appassionano: la scrittura, il canto, le performance, la produzione, gli arrangiamenti e la lista potrebbe continuare.

Ci sono altre arti, come per esempio il cinema, letteratura o altro, che sono in grado di influenzarti musicalmente?

Leggere in generale mi influenza molto, leggo tanta poesia e prendo appunti che talvolta rielaborati finiscono in parti di canzoni. Non sono però solo opere letterarie ad influenzarmi. “La terra del rimorso” di De Martino che è uno studio etnologico sul tarantismo ha trovato posto in uno dei miei pezzi, “Quello che ho scelto”.

Perchè è la colonna sonora perfetta per questo periodo?

Non credo che “Anima e Colpa” si possa circoscrivere a un determinato periodo, non è una canzone stagionale. Penso piuttosto che sia perfetta per chiunque sia amante di synth, atmosfere ricercate e stia cercando qualcosa di diverso dalle sonorità e dai testi della gran parte delle produzioni musicali attualmente predominanti in Italia.

Quali sono i tuoi prossimi step?

Continuare a scrivere, registrare, sperimentare.

Com. Stam.