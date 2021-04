Simone Zanelli ha 25 anni ed è originario di Spoleto. Il suo amore per la musica nasce da piccolo quando passava ore ed ore ad ascoltare canzoni e a canticchiarle.

I suoi compagni di scuola gli dicevano che era bravo, ma non li prendeva mai sul serio fino a quando all’età di 16 anni decide di iniziare a studiare canto. Da quel momento in poi capisce seriamente di non aver mai provato nulla di così forte nella sua vita e si dedica solo alla musica per diversi anni raggiungendo buoni risultati ai concorsi e iniziando a studiare chitarra da autodidatta. Attualmente si divide tra lavoro e musica avendo iniziato una collaborazione con il produttore spoletino Alessandro Elisei con cui lavora ai suoi brani.

Il suo nuovo singolo dal titolo “Cambiare” (RKH) è disponibile in digitale dal 26 febbraio e in radio dal 26 marzo 2021. Ne abbiamo parlato direttamente con lui.

Ci descrivi quel momento, presente nella tua biografia, in cui hai capito che la musica doveva far parte della tua vita?

Devo dire che c’è stato un momento preciso in cui ho capito che questa poteva essere la mia strada.Fino a quel momento mi ero esibito massimo davanti a un pubblico di 40 persone ma nella mia città si era sparsa la voce che cantavo bene..cosi un giorno vengo invitato a cantare all assemblea d’istituto dei licei…c’erano circa 800 persone davanti a me e ancora oggi mi passano i brividi a pensarci..mi sono sentito vivo come non mai ecco perché da allora sogno di fare il cantante… sogno di poter cantare un giorno davanti a migliaia di persone.

Di cosa parla Cambiare e cosa pensi debba arrivare al tuo ascoltatore?

Per prima cosa parla di me… e inutile girarci intorno parla di un momento che stavo vivendo però il messaggio che cercavo di mandare con questo brano è che non serve mentire a se stessi… a volte ci costruiamo una corazza fatta delle convinzioni che abbiamo e tendiamo a far finta che non ci sia nessun problema nella nostra vita, invece per quanto possa far male è importante rendersi conto che ci sono cose ci fanno male che dobbiamo affrontare più volte per poi poter provare a diventare persone più forti

E chi sono i tuoi ascoltatori?

A questa domanda è difficile rispondere… spero comunque che diventino sempre di più

Cè qualcuno per genere o per mood che si avvicina quello che fai tu ?

Semmai sono io che mi avvicino a qualcuno visto che non sono nessuno ancora.mi ispiro a tanti artisti ma alla fine faccio uscire semplicemente quello che ho in testa quindi non saprei… molti mi dicono che somiglio a Ultimo ed è sicuramente un grande complimento anche se perlomeno io non mi ci rivedo molto

Quali sono i tuoi piani per il 2021?

Sicuramente far uscire un nuovo singolo a breve… lavorare ad un ep che spero possa uscire entro la fine dell’anno… e fare molte esperienze live in giro per l’Italia ammesso che la situazione attuali migliori

