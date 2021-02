SOLOSALVO è nato e cresciuto in un piccolo paesino in provincia di Lecce, forse troppo piccolo, per chi, come lui sogna in grande. Per questo dopo aver fatto la maturità si è trasferito a Milano per inseguire la sua passione, la musica.

Sicuramente Milano è una città che a primo impatto spaventa, all’inizio era impaurito perché era fuori dalla sua confort-zone e da solo, però con un unico obbietto, realizzare i suoi sogni. Ad oggi può dire di essere cresciuto e di aver acquisito quella consapevolezza in più per capire cosa vuole fare nella vita. Ci sono giorni in cui si perde di vista l’obbiettivo, perché si sa, non è tutto sempre facile, bisogna lottare, spesso sacrificare qualcosa pur di non rinunciare a ciò in cui credi. Quando pensa di non farcela però, si ripete che dopo ogni tempesta esce sempre il sole, bisogna solo avere pazienza e ogni cosa andrà al suo posto.

SOLOSALVO

◦ La tua personalità si rispecchia pienamente nella tua musica?

È un 50 e 50, sicuramente c è tanto di me in ciò che canto, però molto spesso entrano in gioco delle emozioni e sensazioni che non fanno pienamente parte della mia vita.



◦ Com’ è scegliere un brano da interpretare?

Credo non sia une scelta, direi più un accostamento, il brano prende vita, poi chi lo interpreta lo indirizza in una direzione precisa. L’ interprete ha il compito di immedesimarsi in una storia e raccontarla, mettendoci le proprie emozioni.



◦ L’amore è semplice o complicato?

L’amore non può essere identificato in un aggettivo, ogni storia ha il suo percorso, entrano in gioco sentimenti diversi. Credo però che per amare davvero qualcuno, dobbiamo imparare prima ad amare noi stessi, è solo così che una storia può funzionare.



◦ Che anni desideri che sia per te il 2021?

Un anno pieno di soddisfazioni, di traguardi raggiunti, di sogni che si realizzano. Un anno sicuramente migliore di quello passato, posso dire che è partito con il piede giusto.

