Intervista a Valeria Calandro

Ciao Valeria e gra­zie per es­se­re qui con noi. Ci racconti cosa ha fatto scoccare la scintilla tra te e la musica?

Non c’è stato un momento preciso in cui è scoccata una scintilla. La musica c’è sempre stata, ho deciso che avrei suonato da ben prima di imparare a farlo, mi muovevo per casa cantando stonata e fingendo di suonare il pianoforte su ogni superficie orizzontale già dall’età di quattro anni. Dopodiché ho studiato pianoforte, chitarra, cantato in un coro gospel e iniziato a scrivere prevalentemente racconti letterari, fino a quando tutte queste passioni hanno preso un unico corpo espresso nella necessità di fare dischi.

“Firmamento” è un brano che ti tocca personalmente?

“Firmamento” è un brano che mi tocca personalmente, come quasi tutti i brani che scrivo, piuttosto intimisti.

Qual è il tuo rapporto con i talent show? Pensi che siano fondamentali per emergere nella musica oggi?

Dipende cosa si intende per emergere. Se intendiamo arrivare a un pubblico di grande scala, tutto ciò che passa dal mezzo televisivo è sicuramente più avvantaggiato. Vero è anche che il mondo di internet ha portato comunque in superficie artisti underground dando loro uno spazio mainstream e in questo stiamo, forse, assistendo a una piccola rivoluzione. In generale non demonizzo nulla, credo nella libertà e nella ricerca autentica della propria musica, qualsiasi sia il canale scelto per portarla alla luce. Sono solo un po’ stanca della musica confezionata, dei singoli patinati e vuoti di contenuto.

Pos­sia­mo spe­ra­re in un fu­tu­ro disco?

E’ prevista l’uscita del mio prossimo disco per l’inizio del 2022.

Com. Stam.