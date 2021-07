Dal 18 giugno è disponibile in rotazione radiofonica “GIVE ME UP”, primo singolo di AURA MONÈ già presente su tutte le piattaforme di streaming.

Quello di AURA MONÈ vuole essere un esordio solista all’insegna della pop-dance made in Italy: ecco, dunque, “GIVE ME UP”, prima release della giovane artista, una colonna sonora perfetta per l’imminente stagione estiva.

Il videoclip ufficiale del brano, diretto da Aura Monè e Stefano Picchi, include una sequenza di immagini di backstage che vede la trasformazione dell’artista dal trucco al finale passando per un balletto coinvolgente, dal sapore pop dance estivo e assolutamente made in Italy.

Ciao e grazie per essere qui con noi oggi. Hai voglia di raccontarci chi sei quando non vesti i panni di Aura Monè? Come passi le tue giornate, cosa ti piace fare nel tempo libero?

Ciao, grazie a voi per l’ospitalità!

Beh, le mie giornate sono abbastanza intense, nel senso che mi divido tra il lavoro in azienda e Aura.

È un equilibrio non sempre facile, richiede disciplina ma soprattutto una gestione accurata del tempo. Devo dire che da quando ho iniziato a dedicarmi al progetto Aura Monè, mi sono resa conto di quanto ogni minuto sia prezioso. E poi tante tante ore di studio: canto, danza, pianoforte. Il momento che preferisco è quando sono in studio di registrazione, il luogo dove posso creare, fare esperimenti e sentire nascere la mia musica.

Nel tempo libero mi piace stare in mezzo alle persone e soprattutto scoprire posti nuovi. Mi piace viaggiare, ma senza una meta prestabilita o programmi troppo rigidi. Accetto l’imprevisto. Anzi è il benvenuto.

Quanto c’è di personale nel tuo singolo “Give me up”? In che modo questo pezzo ti rappresenta?

“Give Me Up” racconta di un percorso molto personale e nasce in piena pandemia Covid-19, un momento estremamente difficile, ma altrettanto produttivo da un punto di vista artistico.

Mi sono ritrovata in una condizione di assenza di vie di uscita, che mi ha portata inevitabilmente a guardarmi dentro e far luce su una serie di blocchi, paure e schemi che stavo recitando da tempo.

Ho iniziato a vedere tutto questo come qualcosa da “togliere” per fare spazio, per visualizzare un’immagine di me più nitida. “Give Me Up” è, infatti, un invito a rompere le catene, a lasciarsi alle spalle etichette e convenzioni per trovare il coraggio di accettare finalmente sé stessi.

Come è stata la lavorazione del videoclip?

Per me è stata un’esperienza bellissima, a partire dalla progettazione, la stesura dello storyboard, alla ricerca stilistica sia in termini di look, che di coreografia fino al giorno delle riprese.

Ciò che però ha reso veramente speciale questa esperienza sono state le persone, a partire dal team che mi segue, lo stylist, i tecnici, le ballerine, tutti hanno attivamente partecipato e si sono divertiti.

Questo per me è stato importante, perché in quel momento mi sono resa conto che la mia musica e la mia visione hanno creato qualcosa di bello, qualcosa che ha coinvolto tutti.

Hai mai pensato di prendere parte a qualche talent?

Si, certo, ci ho pensato ed è un’esperienza che non escludo nel breve termine.

Possiamo sperare in un futuro EP?

Certo! Ho in cantiere nuovi inediti che usciranno nei prossimi mesi ed inoltre sto preparando uno spettacolo live in cui voglio esibire il mio mondo sia attraverso i miei brani, che attraverso cover, celebrando ciò che mi ha accompagnato nel tempo e che è stato di ispirazione nella mia crescita artistica.

Perciò… Stay Tuned! 😊

Com. Stam.