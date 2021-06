Da giovedì 17 giugno 2021 (in distribuzione Artist First) Sciogliersi un po’, il nuovo singolo dei The Heron Temple.

Un nuovo capitolo di cantautorato electro-pop che fonde movenze elettroniche e giri di chitarra elettrica, per chi ha sognato almeno una volta di perdersi con qualcuno che si ama, per chi ama ballare sulle canzoni tristi e per chi, forse, ama anche litigare. Ne abbiamo parlato direttamente con loro!

Che cosa rende Sciogliersi un po’ il singolo estivo? E in che modo rappresenta per voi questo periodo?

Non abbiamo mai pensato a scrivere con la logica della “Hit estiva” ma Sciogliersi un po’ è nata ascoltando molto funk contemporaneo, che il culetto un po’ lo fa muovere. Non siamo bravi a creare basi reggaeton e quando abbiamo ricevuto il master completo del disco ci siamo chiesti quale sarebbe stato il primo singolo.

Abbiamo pensato che da qualche anno non pubblicavamo nulla (anche se abbiamo suonato dal vivo Sciogliersi un po’ e tante altre canzoni contenute sul disco durante il tour acustico del 2019) e l’ultimo brano ufficiale degli Heron Temple era una ballad come Milano ti Divora. Volevamo tornare con il botto, divertendoci e facendo divertire, in un periodo in cui è fondamentale allentare tutte le tensioni con “un po’ di musica leggera, anzi leggerissima” (cit.)

Sciogliersi un po’ è uno spaccato di ciò che sono i The Heron Temple e di tutto quello che abbiamo amato e suonato. Ogni brano del disco rappresenta un momento, un’emozione, un ascolto specifico: Sciogliersi un po’ fa parte del nostro presente ed è un po’ come la prima canzone che suoni dal vivo, rompe il ghiaccio e ti da la carica per affrontare tutto ciò che verrà.

Come ve la passate? Avete in programma di tornare a suonare presto?

Sarebbe superfluo dire che l’ultimo anno e mezzo è stato particolarmente difficile, soprattutto perchè poco prima della pandemia stavamo pianificando l’uscita del disco e parecchi concerti in full band. Fermarsi tutto questo tempo ti porta inevitabilmente a cambiare i piani, a navigare a vista e spesso a cadere nello sconforto, ma siamo un duo molto unito e ne siamo usciti indenni.

Parliamo spesso di concerti, abbiamo da poco ricominciato a suonare con la band al completo, almeno in studio e stiamo programmando i live per il prossimo futuro. Siamo una band vecchia scuola, che preferisce di gran lunga il palco ai social, e non possiamo stare a lungo senza concerti. A dire la verità, scrivere canzoni è il pretesto per salire sul palco ed abbracciare quanta più gente possibile: tornare a guardarsi negli occhi, sudare e cantare tutti insieme è il nostro obiettivo prossimo.

Qual è il vostro rapporto oggi con la Sicilia? E cosa potete raccontarci della scena musicale locale?





Il nostro rapporto con la Sicilia è altalenante, pressoché come succede a tutti gli artisti che qua sono nati ma che, per forza di cose, devono spostarsi altrove per continuare il loro percorso. La Sicilia è una terra difficile a volte, è un’isola ed in quanto isola vive di regole tutte sue che spesso sono difficili da arginare.

Vi facciamo un esempio concreto: da Bologna in poche ore arrivi a Roma, Milano, Firenze, Torino, semplicemente via Autostrada o con il treno. In Sicilia puoi percorrere 350km di Autostrada ed essere ancora in Sicilia! Ogni nostro spostamento deve essere organizzato nei minimi particolari nonchè pianificato. Inoltre la maggior parte degli interessi del mercato musicale sono lontani da qua, quindi anche “farsi notare” comporta sacrifici maggiori, soprattutto all’inizio quando le risorse sono poche.

Allo stesso tempo però, proprio per queste difficoltà oggettive, la voglia di imporsi e la “fame” degli artisti siciliani è innegabile. Siamo una popolazione influenzata da tantissime culture, da tantissime sonorità e dobbiamo per forza guardare fuori per tirare fuori il meglio di noi stessi.

Il pubblico italiano negli ultimi anni sta “scoprendo” artisti siciliani che già da tantissimo tempo fanno parte integrante della scena musicale indipendente, ma se guardiamo al recente passato tantissimi musicisti di livello sono nati in Sicilia oppure hanno scelto la Sicilia come luogo d’ispirazione. La scena siciliana è attiva, anzi, attivissima e sempre più persone stanno imparando ad amarla.

Cosa consigliereste a chi si sta per iscrivere a un talent?

Chi si iscrive ad un talent deve essere cosciente, in primis, che sta andando a fare uno spettacolo televisivo, non un concerto. Pensare soltanto al fattore “musica” in un talent è un grande errore (in cui siamo parzialmente caduti anche noi in passato) perchè fai parte di uno spettacolo più grande, dove la musica è parte dell’intero show.

Come seconda cosa è importante che chi si iscrive abbia fondamenta solide alla base del suo percorso artistico. Un talent può portarti dalle stelle alle stalle in pochissimo tempo, ma la fama e la notorietà non durano a lungo se non si è in grado di affrontare il “dopo”.

Chi ha fatto concerti, tour, ha scritto e scrive dischi, sa che le fortune di un artista sono altalenanti e riesce a trovare la forza di continuare anche quando tutto sembra essersi fermato. Per un ragazzo con talento ma poca esperienza, reggere le logiche del post talent può essere devastante: cosa fai quando non c’è più nessuno che ti porta in tv, che ti scrive le canzoni, che mette le basi per te, che ti promuove etc etc?

E adesso?

La release di Sciogliersi un po’ è stato il primo passo verso un ritorno alla normalità, che per noi vuol dire fondamentalmente due cose: tornare sul palco e pubblicare il lavoro che abbiamo fatto nell’ultimo periodo. Abbiamo già cominciato a scrivere le bozze per il prossimo album, ma ogni cosa a suo tempo…

La nostra priorità è tornare a suonare dal vivo, soprattutto perchè, per noi, è un po’ come la benzina!

Com. Stam.