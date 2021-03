Sono usciti in contemporanea il singolo (ascolta qui) e il videoclip (guarda qui) di “MANGIAFUOCO”, il nuovo brano dei Tintinnabula, band siciliana composta da Nino Leone (voce), Peppe Calandrino (chitarra), Gianni Giacalone (tastiere), Giuseppe Giacalone (basso)e Gaetano Denaro (batteria).

La band fornisce la chiave di lettura del brano attraverso il videoclip, diretto da Salvino Martinciglio (in collaborazione con Teatro Equestre EQUUS di Giuseppe Cimarosa e TLS Service), che uscirà in contemporanea al singolo: “Ci siamo chiesti: chi è Mangiafuoco? Da dove viene? Nessuna delle risposte è stata chiarificatrice del personaggio, sia quello che lo vede protagonista in Alexej Tolstoj, che nella storia di Collodi. Coraggiosamente ci siamo spinti oltre e abbiamo immaginato Mangiafuoco come capro espiatorio di tutti i peccati, assoggettato a un deus ex machina che rende lui un burattino nelle mani di un destino crudele – racconta il regista del videoclip -. Egli è dissoluto, non per volontà ma per sorte, è quanto di peggio l’essere umano possa mettere in pratica, l’imbroglio, la menzogna, il tradimento, l’abuso sessuale, il tutto portato a termine con l’assoggettamento della vittima, con un uso della psicologia di un narcisista. Il suo compito è quello di attirare a sè le sue cavie con il sorriso, in un atto di simpatia, una carezza per poi fagocitarle in quell’antro oscuro che la sua anima nasconde.”

Cosa significa Tintinnabula e perchè avete scelto proprio questo come nome?



I Tintinnabula era un sonaglio azionato dal vento e composto da più campanelle legate ad un’unica struttura . Essi erano appesi sull’uscio delle abitazioni e davanti ai negozii assieme ad una lampada. Si pensa che sia la figura fallica che il suono provocato dal vento fossero considerati come elementi apotropaici, e inoltre il suono dei Tintinnabula poteva stare ad indicare anche l’avvicinarsi di un’imminente battaglia. Abbiamo scelto questo nome perchè pensiamo che la musica debba essere cosi, a volte deve farti sperare, sognare, amare, a volte deve farti arrabbiare, pensare, agire.



Come nasce un vostro brano e in che modo riuscite a inflluenzarvi a vicenda?



I nostri brani nascono da quello che ci circonda, da quello che viviamo. Siamo una band di 5 elementi ognuno con un proprio gusto musicale , e questo fa si che i nostri brani siano aperti a diverse soluzioni musicali senza star a badare al genere di appartenenza.

Quali sono le vostre influenze musicali? Qualcosa che non ci aspetteremmo?



Come detto prima ognuno di noi ha un background musicale diverso. Ovviamente il denominatore comune è il rock ma ascoltiamo di tutto, dai System of a Down a Goran Bregovic, da Tenco ai Disturbed, da Mozart ai Gogol Bordello, dai Korn ad Asaf Avidan.



Perchè secondo voi sembra non esistere più una scena rock italiana?



Hai detto bene sembra, ma più che non esistere più una scena rock italiana, diciamo che non si da più spazio alla scena rock, soprattutto da parte degli addetti ai lavori.

Cos’è cambiato, musicalmente parlando, da quando avete cominciato?



La musica è sempre in continua evoluzione , è questo sarà sempre un bene, ma pensiamo che si sia perso qualcosa durante il cammino. Intendiamoci non siamo dei nostalgici ma negli ultimi anni la musica è diventata un prodotto, da consumare in un breve periodo e poi passare avanti. Tutto sta diventando veloce e frenetico. Una volta chi scriveva canzoni sperava in cuor suo di riuscire a comporre qualcosa che potesse essere ricordata nel tempo, ora si guarda quanti follower hai, quante visualizzazioni ottiene il tuo video ecc.

Un consiglio a chi invece comincia adesso?



L’unico consiglio che ci sentiamo di dare e di essere se stessi, di non seguire le mode obbligatoriamente ma di fare e comporre quello che più vi rappresenta.

