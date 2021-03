Oggi abbiamo avuto il piacere di scambiare qualche parola con Daniele Coletta, cantautore romano che ha cominciato a coltivare il sogno del canto a dieci anni e che oggi può dire di avere fatto della musica la sua professione a tempo pieno.

Molti di voi lo conosceranno per la sua partecipazione a XFactor nel 2012, anno in cui riesce a raggiungere la semifinale, ma oggi siamo qui per parlare del suo ultimo singolo: Tasto rotto, una canzone capace di parlare al cuore di molti e che ci racconta verso dopo verso la dolorosa fine di una relazione. Una relazione sbagliata, ma comunque vissuta – come ci rivela lo stesso Coletta – senza nessun rimpianto.

Ciao Daniele e grazie per essere qui con noi oggi. Tasto rotto è un brano che racconta la fine della tua ultima relazione. Potremmo dire che la musica (come l’arte in generale) è un mezzo per sublimare il dolore?

Direi di sì. Nel mio caso scrivere Tasto Rotto è stato proprio cantare tutto ciò che non sono riuscito o che non ho voluto dire a parole.

Qual è la situazione ideale per ascoltare Tasto rotto?

Puoi ascoltarla in tante situazioni: se sei dentro una relazione e non credi sia quella giusta, se l’hai vissuta in passato, se stai bene anche da solo e vuoi l’ennesima conferma che essere in una relazione non è poi così semplice. Oppure la puoi ascoltare sotto la doccia o mentre fai l’amore, sui social mi hanno detto che il sound è molto sensuale e rilassante.

Parliamo invece di te: chi sei quando non sei impegnato a vestire i panni del cantautore? Che cosa ti piace fare, quali sono altre tue passioni oltre alla musica?

Sono un viaggiatore, un amante di culture, cibi e gente. Sono anche un Disney Nerd e anche un po’ nerd in generale, amo i giochi da tavola, il cinema, leggere, disegnare.

Potendo tornare indietro nel tempo, ripeteresti l’esperienza di XFactor? In che modo ti ha arricchito?

XFactor è stata una grande esperienza per me. Senza quella probabilmente non mi conoscerei così bene. Credo che la cosa più grande che abbia fatto il programma per me sia stato proprio mettermi davanti ai miei limiti, farmeli conoscere, farmi conoscere le mie paure, farmi fare i conti con l’adrenalina, la paura, la rabbia, la gioia, il rifiuto.

La ripeterei, soprattutto oggi con la consapevolezza di un quasi trentenne.

E la storia di cui parli in Tasto Rotto, invece, la ripeteresti conoscendo in anticipo l’esito?

Assolutamente sì. Tutti gli errori servono per imparare, crescere e conoscersi. Senza la storia che ho vissuto oggi non sarei io. Non avrei conosciuto l’amore, non avrei conosciuto le mie emozioni e non sarei un cantautore. Tasto Rotto è il primo brano che ho scritto.

Com. Stam.