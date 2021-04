Dal 2 aprile è disponibile in rotazione radiofonica “SABATO NOTTE” (ADB Mediazioni), il nuovo brano di RIO TOMMASINO già presente su tutte le piattaforme di streaming. “

Comincio con una birra e poi finisco a fare a botte”: in questo nuovo singolo, RIO TOMMASINO racconta un suo personale “SABATO NOTTE” che, nonostante un inizio d’impatto, viene descritto in maniera acritica, senza filtri e senza la pretesa di voler sembrare trasgressivo, ma che vuole far immedesimare un qualsiasi ventenne che si approcci al brano e abbia vissuto una storia come quella cantata dall’artista. In un momento di stasi e apatia come quello attuale, questa canzone permette all’ascoltatore di provare o ricordare quelle sensazioni ormai praticamente sopite nella monotonia di una vita “spenta”, non più libera come prima della pandemia.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Questa canzone alla fine non è altro che lo sguardo che davi al cielo mentre stava per albeggiare, esattamente un attimo prima di entrare nel portone…».

Il videoclip ufficiale di “Sabato Notte”, diretto da Eleonora Puglia, è stato ideato con l’intento di avvicinarsi il più possibile alle sensazioni che il brano emana. Un video dove i personaggi rappresentano le varie figure che potresti trovare in un locale di sabato notte: una normale coppia di innamorati, un uomo solo al bancone, una barista bello e misterioso, un delinquente con il sigaro che osserva il cantante con attenzione, un gruppo di ragazzi, e i due protagonisti preda di una storia passionale, fatta di conflitti e sesso.

Ciao e grazie per essere qui con noi oggi. Hai voglia di raccontare chi sei a chi sente parlare di te per la prima volta?

Ciao, sono un cantautore romano di 35 anni e sto portando in giro il singolo “Sabato notte” che anticipa l’EP13.13 in uscita a breve. Canto, scrivo e suono la chitarra.

Quali sono gli artisti che ti hanno maggiormente ispirato nel corso della tua carriera?

Non rispondo nemmeno sotto tortura, è una domanda troppo intima e poi una risposta vera non esiste, ho decine di riferimenti in continua evoluzione, c’è chi entra e chi esce.

Come nasce “Sabato notte” e di cosa vuoi parlare con questo brano?

“Sabato notte” è una specie di confessione, l’idea era quella di fare un ritratto e per essere sincero ho deciso di parlare sì di me, ma di un me di qualche anno fa, così non mi sono sentito in dovere di farmi sembrare più figo o più buono o più maledetto. Ho semplicemente preso un ricordo, ho dimenticato che quel ricordo era il mio e sono andato a descriverlo

Qual è l’ingrediente che non dovrebbe mai mancare in un pezzo di Rio Tommasino?

Direi la storia, in questo momento la cosa che mi interessa di più è raccontare bene e per farlo bisogna avere argomenti buoni. Prima scrivevo in maniera più istintiva anzi forse, alcune volte addirittura compulsiva, iniziavo da una sensazione, da una parola, da un suono poi buttavo giù e alla fine sistemavo quella mappazza di idee dandogli un ordine. Ora la scrittura è ricerca, peso le parole ma soprattutto trovo storie importanti, in realtà quasi non mi interessa più la canzone in sé, mi sono convinto che se il pezzo posa su un argomento buono non ha bisogno di molto altro, sta su da solo e diventa credibile, la linea melodica poi esce da sola e l’arrangiamento può essere sfoltito dai fronzoli, insomma avere una buona storia da raccontare lo trovo fondamentale.

Quali sono i tuoi prossimi progetti per il 2021?

Uscita di un EP completo che si chiamerà “13.13” e poi un nuovo singolo già pronto, è stato una folgorazione, un ottimo continuo del progetto “13.13” e ovviamente io sto già con la testa ai live, appena si potranno rifare cercherò di suonare il più possibile ovunque.

Com. Stam.