Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con i Different DNA, duo polacco ma di stanza a Milano che, con sonorità che si rifanno all’epoca d’oro dei club, ha di recente pubblicato un nuovo album dal titolo Crazy Double Life, un nuovo capitolo che ci fa ballare, nonostante tutto faccia pensare che non sia più possibile. Ecco cosa ci hanno raccontato!

Potete spiegare il motivo del vostro rapporto con l’Italia?

Evgeny: Per molti russi l’Italia è un paese davvero speciale. In qualche modo le culture dei nostri paesi si sono spesso intrecciate. Tutti i musicisti studiano musica classica italiana, molti edifici e monumenti importanti in Russia sono stati costruiti riprendendo architetture italiane, i film di Fellini, Visconti e quelli su Fantozzi erano molto famosi nel nostro paese. E ovviamente il festival di Sanremo era molto popolare in Unione Sovietica. I miei rapporti con l’Italia sono iniziati a diciassette anni subito dopo essermi iscritto all’università di musica di San Pietroburgo per studiare canto. A un mese dall’inizio degli studi ho superato un’audizione e ho firmato il contratto con Gardaland. Ho lavorato lì per un anno e mezzo come cantante. Ecco perché parlo italiano e conosco così bene questo paese. Boris, il cantautore del nostro progetto ha anche un rapporto molto stretto con l’Italia poiché lavora come acquirente per un importante rivenditore di moda e collabora con molti marchi italiani come Brunello Cucinelli, Kiton, Armani ecc. Inoltre si è trasferito in Italia con la sua famiglia cinque anni fa e vivono a Milano.

Avete seguito il Festival di Sanremo? Cosa ne pensate?

Evgeny: Onestamente parlando non sono così coinvolto nella musica italiana moderna. Ovviamente conosco Fedez, Mahmood e li rispetto davvero. Ma non sto seguendo tutto quello che riguarda Sanremo.

In che modo il vostro disco si può definire nostalgico?

Evgeny: L’idea era di combinare la leggendaria atmosfera anni ’80 di Thompson Twins, Pet Shop Boys, A-HA con un suono moderno che potesse ricordare le opere di TheWeeknd, Timberlake, Hurts ecc. L’intero album è stato scritto come una sorta di tributo agli anni ’80 poiché consideriamo quel decennio come uno dei più prolifici non solo nella cultura pop ma anche nella moda, nel design e in altre sfere. Se esistesse la macchina del tempo, gli anni ’80 sarebbero la prima volta in cui viaggerei.

Da dove arriva il vostro nome?

Boris: Una notte ho fatto un sogno e ho visto 3 lettere al neon sul retro di un enorme palco. C’era scritto DNA. La mattina ho chiamato il nostro cantante e abbiamo deciso che era stato un segno. Poiché il nome del DNA era già stato preso, abbiamo dovuto scegliere qualcosa di diverso. Different DNA!

Come vi siete conosciuti e quando hai iniziato a collaborare?

Evgeny: È una storia divertente. Boris stava cercando un cantante, e una volta il suo collega gli ha parlato di me. Vivendo a Milano mi ha mandato un messaggio con una demo di Crazy Double Life e ho capito subito che era qualcosa a cui dovevo prendere parte! Poi abbiamo fatto un test e ci siamo resi conto che la musica e la mia voce erano una coppia perfetta. Boris, Caroline e io veniamo tutti da diverse parti del continente e ci siamo incontrati per la prima volta offline solo dopo che le nostre canzoni erano quasi finite. Abbiamo imparato che parlando di musica o arte la tua etichetta geografica non ha molta importanza. L’unica cosa importante è la chimica.

Com. Stam.