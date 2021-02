Lena come respiro, fiato, energia. Lena come il soprannome che le ha dato la sua migliore amica. Lena come una parola desueta italiana.

Ed una A puntata come memorandum. Dietro quella A c’è Alessandra Nazzaro, classe 1996, nata sotto il segno dei Gemelli, in arte Lena A., è laureata Filologia Moderna, canta da quando ne ha memoria, suona il pianoforte dal momento in cui ha spento le prime 5 candeline. Le parole e la musica sono il fil rouge della sua vita. La sua musica è appartenente al genere pop-cantautoriale, immediata nell’esecuzione ma progettuale nei testi, con rimandi nascosti a diversi mondi: dalla letteratura al cinema, dall’arte alla psicologia. Ogni canzone, una metafora.

Da dove arriva il nome Lena A., e quando sei diventata Lena A.?

Arriva da un soprannome, Lena, ideato dalla mia migliore amica, dopo numerosi nomignoli di cui ero scontenta. Lei hai creduto in me e nella mia musica prima che lo facessi io, per questo ho scelto questo nome, proprio perché mi ricordasse la mia storia.

Come sei entrata in contatto con il mondo dell’elettronica? Ci sono in Italia altre cantautrici che ti si avvicinano per genere? Ce ne fai qualche esempio?

Conoscendo Giovanni Carnazza, mi sono affacciata per la prima volta nel mondo dei synth, delle bass station e dei beat. È stata una scoperta affascinante, soprattutto perché nella mia musica l’elettronica è combinata con due strumenti acustici: pianoforte e contrabbasso. Tra le cantautrici direi Ginevra e Emma Nolde.

Come sono quelli del segno dei Gemelli e perchè senti sia necessario segnalarlo nella tua biografia?

Duplici, empatici, creativi, lunatici. Non reputo sia necessario segnalarlo, ritengo sia un’informazione che catturi l’attenzione e che mi piace particolarmente.

Nella musica, è necessario esporsi?

Chi fa musica si espone già dal momento in cui suona o canta una sola nota. È la scelta di fare musica che rende implicito l’esporsi, il comunicare, lo sbilanciarsi, propri perché la musica è un atto espositivo.

A quando un nuovo album? Continuerà la tua collaborazione con Giovanni Carnazza?

Il primo album spero esca in primavera, sempre sotto l’ala protettrice della produzione artistica di Giovanni Carnazza.

Com. Stam.