Intervista “Andrea Ascolese”

Ciao Andrea e gra­zie per es­se­re qui con noi. Ci racconti cosa ha fatto scoccare la scintilla tra te e la musica? Ciao! E grazie dell’ invito.

Un pianoforte che ha percorso molti chilometri e mi e’ stato regalato all’età’ di sei anni : negli anni l’ ho rivoltato da cima a fondo alla scoperta delle sue possibilità’ sonore.

“Sorprendimi” è un brano che ti tocca personalmente?

Certo. Una figlia come tutte le mie canzoni. L’ ho scritta durante il primo lockdown ed e’ dedicata a tutti i lavoratori dello spettacolo che soffrono in modo intenso questa pandemia che e’ anche emozionale. Ma immagino tu ti riferisca al messaggio di inclusione sociale contenuto nel video di cui ho scritto la sceneggiatura. Ti dico che alcuni nella sorpresa finale vedono un amore fluido, alcuni un amore tra due donne, altri un amore a tre. L’ amore e’ dunque il comune denominatore. Questo mi interessa. Come il messaggio contenuto di rispetto e la liberta’ di esser se stessi. Io credo che anche e soprattutto gli etero, quale io sono, debbano oggi lanciare messaggi di questo tipo. E che l’ affossamento incomprensibile del disegno di legge De Zan riguardi tutti noi e non solo le comunita’ omosessuali, queer e transgender.

Qual è il tuo rapporto con i talent show? Pensi che siano fondamentali per emergere nella musica oggi?

Me ne hanno proposto di recente uno, ma ho rifiutato. No li demonizzo pero’ . Penso ce ne siano anche di interessanti. Dipende da cosa ti propongono e dove vuoi arrivare. Certo credo che a volte possano aiutare a veicolare un messaggio, se lo hai e riesci a non farti schiacciare dal meccanismo. Ma se non hai una visione rimangono fini a se stessi e lasciano il tempo che trovano. Allo stesso tempo credo premino troppo la vocalita’ , ma non la scrittura. Nel senso che uno come Battisti o De Andre’ avrebbe dei seri problemi a emergere oggi senza scendere a compromessi urgenti e importanti. Questo deve farci riflettere.

Come concili il lavoro di attore con quello di cantante?

Ci vuole sicuramente energia per portare avanti 2 carriere. L’ amore e la passione per queste professioni mi danno la giusta energia per coniugarle e la forza di scegliere strade e visioni. Come attore ,visto che sono 20 anni che lo faccio in questo preciso momento della mia carriera ho la fortuna di poter scegliere e cerco progetti che mi rispecchino e mi incuriosiscano. Come ad esempio la recente partecipazione alla puntata 1 Il Fantasma de l’Ispettore Coliandro 8 dei Manetti bros che e’ stata un successo e mi ha dato molta soddisfazione a partire dall’ affetto dimostratomi in molte occasioni dai fan della serie e che mi ha dato modo di interpretare un avvocato mafioso in prima serata su Rai 2.

Con la musica e’ uguale nel senso che esco quando ho davvero qualcosa da dire attraverso delle sonorita’ che mi rispecchiano come succede con Annalisa e Sorprendimi. Di sicuro l’ essere cantautore mi ha fatto capire che quando ti esponi con amore e ci metti la firma vieni premiato dal pubblico.E questo mi ha aiutato anche nell’ approccio alla professione di attore.

Pos­sia­mo spe­ra­re in un fu­tu­ro disco?

Sorprendimi fa parte del progetto Annalisa prodotto da Max Monti e distribuito da Wondermark che e’ un Ep che parla dell’ amore in tutte le sue sfaccettature. Stiamo rilasciando i singoli e il progetto va avanti. Uscire quando si ha qualcosa di urgente da dire, questa e’ una prerogativa. Il prossimo capitolo infatti sara’ in Estate con un nuovo singolo e dei live. Oggi come sai la musica e’ fluida e non c’e’ piu’ la necessita’ di uscire con il canonico album. Ora ci dedichiamo al rilascio dei singoli di questo progetto che prevedono anche videoclip con una ricerca stilistica particolare.

Tuttavia visto che scrivo molto e i riscontri molto positivi in termini di vendite e classifiche in futuro non escludo di tornare anche con un album canonico, come ho fatto per il mio primo disco Ti Portero’.

