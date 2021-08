Dal 2 luglio è disponibile in rotazione radiofonica “NIENTE DI NOI” (LaPOP), brano estratto dal nuovo EP di DAVIDE ROSSI dal titolo omonimo e già presente su tutte le piattaforme di streaming dal 25 giugno.

Niente di Noi” è il primo singolo estratto dall’omonimo EP di Davide Rossi. Il disco, prodotto da Luigi Tarquini e Federico Fontana (ALTI Records), vedrà la luce entro il 2021 e porta la firma di Davide come co-autore di tutti i brani assieme a quella dei due producer e alle firme di Matteo Elleboro, in arte Blowy, giovane cantautore Abruzzese, Riccardo Giuliani ed Eugenia Martino.

Hai voglia di raccontarci chi sei quando non vesti i panni del cantautore?

Quando non vesto i panni del cantautore sono un ragazzo a cui non piace star fermo, appunto per questo pratico sport un pò in generale e hobby che mi fanno stare bene.

Come passi le tue giornate, cosa ti piace fare nel tempo libero?

Come già detto nel tempo libero mi alleno, mi piace praticare degli sport in generale. Durante la pandemia ho allestito un mini palestra in garage dove ho passato la maggior parte del mio tempo e dove lo passo tutt’ora. Pratico il basket in pratica da una vita e mi piace molto anche il calcio, calcetto ed ultimamente il padel ed il tennis. Poi non mi faccio mancare niente perché ho una grande passione per la pesca e quindi quando posso, passo il mio tempo a pescare in luogo rilassanti immerso nella natura.

Quanto c’è di personale nel tuo singolo “Niente di noi”? In che modo questo pezzo ti rappresenta?

Niente di noi è nata appunto da una mia melodia scritta durante il periodo della pandemia poi elaborata in studio con i ragazzi del mio team. Non è un canzone autobiografica ma parla di una situazione in cui tutti almeno una volta nella vita si sono trovati ovvero una storia d’amore che non riesce a concludersi tra silenzi e bugie.

Com’è stata la lavorazione del videoclip?

Per la lavorazione del video abbiamo fatto una scelta stilistica che potesse dare importanza per di più al testo. Realizzazione semplice ma efficace, è quello che abbiamo cercato di creare con la prevalenza del bianco e nero e l’intento di portare le persone a focalizzarsi sull’importanza vera e propria del testo che è una della chiavi importanti di questo singolo.

Che cosa ti porti dietro dell’esperienza ad XFactor?

L’esperienza di XFactor è stata sicuramente una parentesi che porterò sempre con me nel corso della mia vita, mi ha fatto crescere sotto tutti i punti di vista e mi ha dato degli insegnamenti e delle consapevolezze fondamentali per poter lavorare nel mondo della musica.

Come si inserisce “Niente di noi” all’interno dell’EP da cui è estratto?

Niente di noi è il primo singolo dell’EP, brano che si inserisce all’interno di quest’ultimo proprio come una ventata di aria fresca tra suoni e melodia molto orecchiabile ed un testo importante che descrive una realtà molto comune e frequente.

