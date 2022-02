Intervista con Gabriele Mancuso

Dal 18 Febbraio 2022 disponibile in rotazione radiofonica “Il Tempo Che Stiamo Perdendo”, il nuovo singolo di Gabriele Mancuso, presente su tutte le piattaforme di streaming dal 14 febbraio.

“Il Tempo Che Stiamo Perdendo” nasce da una storia intensa e profonda e rappresenta la fotografia dell’ultimo saluto tra due amici. La canzone inizia con ” …la mano è stretta e non mi lasci andare…io non capisco cosa mi vuoi dare…”. Solo qualche mese dopo nasce questo brano il quale parla del valore del tempo che non ritornerà e che buttiamo via nella nostra quotidianità senza quasi nemmeno accorgercene. Nel ritornello l’autore immagina l’eventualità di trovarsi in una seconda vita, piena di profumi, come se potesse davvero esistere una seconda possibilità.

Ne abbiamo parlato direttamente con lui.

Partiamo con una presentazione di stampo classico: chi sei, da dove vieni, come descriveresti il tuo progetto artistico a chi ti scopre per la prima volta?

-Ciao a tutti, mi chiamo Gabriele Mancuso e sono un cantautore di Como. Durante il lockdown ho scritto delle canzoni che sento molto intime e hi deciso di registrarle LIVE e di farle ascoltare agli altri. Un progetto acustico e molto introspettivo che vuole arrivare nel profondo di chi avrà voglia di ascoltare davvero ad occhi chiusi.

Parliamo un po’ del tuo background musicale: quali sono gli artisti che ti hanno maggiormente influenzato e quali sono state le esperienze maggiormente rilevanti nel corso della tua formazione?

Tutto il punk rock anni 90′ mi ha fatto impazzire…ma in primis i Nirvana mi hanno totalmente scombussolato l’esistenza. Quando ho iniziato a suonare la chitarra, a 12 anni, ho scoperto i mille colori della musica e mi sono aperto ad altri generi fino ad arrivare ad oggi, dove sono alla ricerca dell’essenziale.

Come dovrebbe essere secondo te un live perfetto?

-Non necessariamente con tantissime persone…la perfezione arriva quando c’è un puro coinvolgimento emotivo. L’ultimo concerto a cui ho assistito prima della pandemia è stato quello di Niccolò fabi…vi giuro che la gente piangeva. Ma non erano lacrime di tristezza, erano lacrime di appartenenza rispetto all’emozione che l’artista voleva trasmettere.

Quali sono, secondo te, i pro e i contro della scena musicale in Italia?

-I pro sono che nell’underground ci sono davvero tantissimi artisti super validi e super personali che hanno ancora quella spontaneità e quell’odore da sala prove che fa davvero la differenza… i contro sono che gli spazi per far emergere questi artisti sono sempre meno e non solo…la curiosità delle persone verso il “nuovo” è sempre più bassa e a volte si preferisce andare al tributo di quello famoso dove il frontman “scimmiotta” l’originale cercando di “portare a casa il pane”. L’arte è un’altra cosa.

Come è nata l’ispirazione per “Il tempo che stiamo perdendo” e qual è la situazione ideale per ascoltare questo tuo pezzo?

-Il tempo che stiamo perdendo nasce da un distacco, da un saluto e dalle successive riflessioni sul valore del tempo e degli attimi che scandiscono la nostra vita. Auguro alle persone di ascoltare la mia canzone in qualsiasi posto fisico ma con gli occhi ben chiusi.

Cosa puoi raccontarci del tuo disco in uscita?

-Sara’ un lavoro tutto live. Amo sentire tutti i rumori di fondo che si sovrappongono durante una registrazione. Penso che ci saranno ancora 2,3 o al massimo 4 canzoni nuove da qui a fine anno. L’idea è quella di chiudere il cerchio con un album live insieme ad una bella orchestra.

