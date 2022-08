Intervista con gli Spacca il silenzio!

Dal 7 luglio 2022 il nuovo singolo del duo formato dai fratelli Grella, insieme conosciuti con il nome di SPACCA IL SILENZIO!. “Luoghi comuni” è un nuovo capitolo che sembra segnare ufficialmente l’inizio dell’estate.

I due fratelli si identificano come fabbricanti creativi di sonorità che nella loro ricerca sonora han trovato un filo rosso capace di legare rap, musica elettronica ed un sound in gran parte realizzato mediante strumenti recuperati e inusuali: insomma una strumentazione sui generis quella del Folk Street Duo napoletano ma d’adozione bolognese.

Abbiamo incontrato Luigi, ed ecco com’è andata.

Come nasce la vostra collaborazione musicale?

Tutto inizia nei primi anni novanta. Eravamo bambini quando abbiam messo su il primo gruppo di amici. Tutti chitarristi tranne me che suonavo la batteria. Feli come tutti gli altri suonava la chitarra ma elettrica. Una chitarra comprata in un negozio dell’usato dal suono fastidiosissimo. Una vera schifezza…

Come si passa da essere fratelli a essere un duo musicale?

Avevo assolutamente bisogno sin da bambino di fare quello che faccio e mio fratello, il regalo più bello che i miei genitori potessero farmi, mi ha supportato e sopportato sin dall’inizio, tanto da esser da sempre il mio braccio destro…

Chi dei due ha introdotto l’altro alla musica?

Io: Luigi

Cosa potete raccontarci della vostra prima canzone che avete scritto insieme?

In realtà non scriviamo i brani insieme. Feliciano entra in gioco specialmente durante le registrazioni. Si occupa di tante cose e specialmente di ciò che a me piace chiamare editing creativo. Spesso ritorno in studio quando il lavoro, grazie a lui, ha già preso una forma che non coincide necessariamente con ciò che avevo registrato precedentemente. Feli va avanti con il lavoro, mi propone, decidiamo insieme che direzione prendere e poi si continua… È un precisino pazzesco, tanto da sentire cose che alle volte io faccio difficoltà a percepire… Oggi lo chiamerebbero producer.

È mai uscita?

A questo punto tutte e nessuna.

Com’era?

Guarda per me ogni canzone è un piccolo miracolo. Qualcosa che dal “niente” pian pianino prende forma e diventa “realtà”. Ogni canzone un figlio al quale tieni tantissimo.

Quali sono i luoghi comuni che decidete di demolire?

I luoghi comuni… Sarebbero un po’ tutti da rivedere…

Il verso che conclude il nostro ultimo singolo dice: ” C’è un inglese, un tedesco e poi c’è un italiano a cui piace far festa” come nelle classiche barzellette…

E come si sta a Bologna adesso?

Bologna è una città che adoro. Ci sono andato per ragioni di studio e dopo vent’anni non mi sono ancora schiodato… Ci sto da Dio.

