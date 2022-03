Intervista con i “Mania”

Ciao ragazzi e grazie per essere qui con noi. Ci raccontate cosa ha fatto scoccare la scintilla tra voi e la musica?

Ciao a voi e a tutti i cari lettori! Ad esempio per me Gionata, cantante della band, e mio fratello Jacopo, nonché chitarrista della band, è stato il risultato del pensiero intelligente di mamma di utilizzare la musica per farci legare profondamente, noncurante del fatto che si sarebbe trasformata in un pensiero fisso.. Potremmo continuare dicendo passione trasmessa dalla famiglia, amicizia….

“Il suono del tuo nome” è un brano che vi tocca personalmente?

Certamente si perché “Il Suono del Tuo Nome” è un brano scritto in modo leggero ma con forti motivazioni. La canzone nasce da diverse riflessioni fatte sulla quotidianità e l’inevitabile distacco tra le persone, dovuto a un modo di comunicare completamente differente rispetto al passato. Chi appartiene alla generazione di passaggio tra il vecchio e il nuovo mondo della comunicazione, come noi, percepisce in modo nitido la differenza. Il suono del tuo nome è una canzone che ci invita a stare vicini e ad ascoltarci e lo fa in modo velato, spingendoci a riflettere e a darle una interpretazione. Inoltre, come è nel nostro stile, raccoglie una serie di immagini che ci stanno a cuore e che popolano il nostro mondo. Al suo interno c’è la nostra attenzione anche a tematiche oggi molto discusse come natura e ambiente.

Qual è il vostro rapporto con i talent show? Pensate che siano fondamentali per emergere nella musica oggi?

Diciamo che esistono ancora e fortunatamente altri canali per poter far ascoltare la propria musica e il proprio progetto! Questo non vuol dire che abbiamo un brutto rapporto anzi, ma crediamo che ogni progetto debba avere il suo percorso che non snaturino la propria identita’.

Possiamo sperare in un futuro disco?

Ci saranno piu’ appuntamenti nel corso di questo anno per poi concludere il cerchio con appunto un album. 🙂

Com. Stam.