Dal 10 settembre è disponibile in rotazione radiofonica “VARENNE”, brano estratto da “ZOOLOFT” (Blackcandy Produzioni/Believe), nuovo album dei MCKENZIE già presente su tutte le piattaforme di streaming.

Un battito di mani per simboleggiare il trotto, una batteria percussiva per ricordare il galoppo e i violini di Nicola Manzan per simboleggiare la tensione di una vita travagliata com’è stata quella del campione Varenne – a cui deve il titolo questa canzone dei McKenzie -, com’è quella di tanti uomini e tante donne considerati già dei perdenti dalla nostra società occidentale. Persone, individui, esseri umani che vagano da un “padrone” a un altro nella speranza di trovare l’occasione giusta, il riscatto da una vita dal sapore amaro che non hanno scelto.“Varenne” fa parte di “Zooloft”, album di otto tracce pubblicato dai McKenzie ad agosto.

Ecco cosa ci hanno raccontato!

Qual è il significato di Varenne e in che modo è riconducibile anche al vostro periodo di assenza?

Varenne è chiunque lotti ogni giorno per affermare se stesso ma, soprattutto, sono tutte le donne e gli uomini considerati già dei perdenti dalla nostra società occidentale. Persone, individui, esseri umani che vagano da un “padrone” ad un altro nella speranza di trovare l’occasione giusta, il riscatto da una vita dal sapore amaro che non hanno scelto.

Probabilmente si collega a noi con il tema del riscatto: abbiamo passato momenti importanti, poi è arrivata la pandemia e siamo rimasti totalmente spiazzati e in balia del niente, dell’incertezza e questa è una cosa che ti può far perdere qualunque speranza e fiducia nel progetto perché non vedi futuro. Passato un momento di smarrimento abbiamo deciso di riprendere in mano la situazione per non perdere la possibilità di pubblicare un disco in cui abbiamo creduto tanto fin dall’inizio.

In realtà siamo abituati ai periodi neri durante il nostro cammino artistico e non è la prima volta che ad un certo punto ci siamo guardati e ci siamo detti: “ora basta”.

Qual è la vostra formazione attuale? E’ mai cambiato qualcosa?



Siamo il cosiddetto classico power trio: batteria, basso, chitarra e due voci. Non è cambiato niente nella formazione sin dall’inizio ma sono cambiate tante cose all’interno, sia nei suoni che nell’approccio compositivo e ora questo disco ha anche delle componenti elettroniche. Quindi sì, è sempre cambiato qualcosa da un disco all’altro.

Cos’è cambiato, secondo voi, nel mercato musicale dal 2016 ad oggi?

Sono cambiate tantissime cose in pochi anni: il pubblico ha sentito di più l’esigenza di tornare a vedere concerti; è aumentato l’acquisto dei dischi e le persone sembrano più interessate alla musica. Dall’altra però c’è stato un appiattimento dell’offerta musicale e si tende molto ad andare avanti per riproposizione di modelli senza alcuna variazione. Non è emulazione, che c’è sempre stata ed ha aiutato lo sviluppo dei vari generi musicali e delle correnti, è proprio un copia e incolla per non rischiare e portare a casa un risultato apparentemente sicuro.

Come è stato collaborare con Giulio Ragno Favero de Il Teatro Degli Orrori?



Sono passati diversi anni, parliamo del 2017 quando stavamo lavorando a Falena, sembra passato un secolo! È stato molto emozionante, d’altronde per noi Giulio rappresenta una certa scena alternative italiana che abbiamo sempre seguito con interesse e trasporto; tanto dei nostri ascolti viene anche da lì.

Di quale film potrebbe essere colonna sonora, il vostro ultimo singolo?

Sicuramente un film bello!

Cosa c’è nel futuro dei McKenzie?

Quello che il futuro ci darà e che noi modelleremo in base alle nostre esigenze e possibilità. Ci siamo sempre presi tutto con gratitudine e consapevolezza: non siamo di certo il miglior gruppo del mondo ma abbiamo fatto tanto in pochi anni e ce ne sono capitate veramente di tutti i colori, alcune forse un giorno le racconteremo!

Com. Stam.